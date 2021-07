"Lato w formie" trwa w najlepsze. Co przyniesie weekend?

Jak w tym tygodniu zapowiada się elbląskie "Lato w formie"? Na początek powiedzmy tyle, że ten weekend w mieście zacznie się od mocnego muzycznego uderzenia.

W piątek (16 lipca) Elbląg odwiedzi Voo Voo, ale zanim zobaczymy ich na scenie, będziemy mogli posłuchać Poli Chobot i Adama Barana.

- Są laureatami kilkunastu nagród muzycznych, między innymi prestiżowego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie (II nagroda), Festiwalu FAMA (nagroda im. Andrzeja Jakóbca w kategorii muzyka) oraz Festiwalu Akademia Gitary w Poznaniu. Duet wielokrotnie został uhonorowany Grand Prix najważniejszych konkursów bluesowych w kraju. Podczas koncertów, uzupełnianych przez perkusję, własne utwory przeplatają psychodelicznymi i awangardowymi improwizacjami. Ich źródła inspiracji to w takim samym stopniu rdzenne work songs, Muddy Waters i Skip James, jak Björk czy Radiohead – informują organizatorzy. Start o 19 na dziedzińcu Galerii EL.

Voo Voo wyjdzie na scenę o 20.30. Zespół promuje swój najnowszy album "Nabroiło się".

- Starszym obiorcom ani muzyki Voo Voo, ani postaci lidera, Wojciecha Waglewskiego, przedstawiać nie trzeba. Młodszym miłośnikom muzyki wato wspomnieć, że to zespół Voo Voo stworzył pierwszy hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – informują organizatorzy. - Na albumie „Nabroiło się (1986-2021)”, znalazły się zremasterowane utwory, doskonale znane wielbicielom grupy, jak również nagrania wcześniej niedostępne. Między innymi pierwsza wersja hymnu WOŚP – Karnawał z ’91 roku oraz nowa wersja utworu „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic”, bezsprzecznie jednego z najbardziej charakterystycznych w dorobku zespołu. Wydawca - ART2 Music przygotowuje również winylową, 4-płytową edycję albumu.

Co dalej? Sobota, 19 lipca, rozpocznie się znaną już elblążanom Szkicologią (10-13, ul. Warszawska 55). PTTK zaprasza o godz. 10 na kolejną Sobotę z przewodnikiem – start przy Placu Słowiańskim. Tym razem będzie można dowiedzieć się więcej o fortyfikacjach Elbląga.

Od 12 do 14 przed Ratuszem Staromiejskim LAT.O, czyli Letnie Atrakcje Teatralne. To, jak podają organizatorzy "trzecia odsłona warsztatów dla dzieci z cyklu Wygadana sztuka czyli przestrzeń do eksperymentalnej zabawy". Od 14 do 17 kolejna odsłona akcji "Przystanek Starówka".

O 17 na Bulwarze Zygmunta Augusta rozpocznie się Aqua Speed Open Water Series, czyli zawody w pływaniu.

- Zawodnicy będą mieli trzy dystanse do wyboru: dystans ok. 0,95 km, dystans ok. 1,9 km oraz ok. 3,8 km. Tego samego dnia zostaną rozegrane zawody dla dzieci i młodzieży AQUA SPEED Junior – czytamy na stronie wydarzenia. Więcej informacji tutaj.

O 19 w elbląskiej katedrze wystąpi Polska Opera Kameralna w koncercie "Cisza dookoła".

O 22 na dziedzińcu muzeum kolejne "Letnie kino pod chmurką". Tym razem film "Zwyczajna przysługa", amerykańska komedia kryminalna. Występują m. in. Anna Kendrick, Blake Lively i Henry Golding.

Tego dnia odbędą się też kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (trwamwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę). Miasto zachęca też do udziału w akcji "Sobota ze szczepionką", która odbędzie się w Punkcie Szczepień Powszechnych przy Grunwaldzkiej 135. Więcej tutaj.

Niedziela (18 lipca) rozpoczyna się w mieście sportowo. O 8.30 startuje Garmin Iron Triathlon.

- Na zawodników czekać będą przede wszystkim niezwykle szybka, atestowana trasa oraz doskonała lokalizacja imprezy, w samym centrum elbląskiej starówki. Strefa zmian zlokalizowana będzie ponownie na bulwarze, a meta imprezy znów pojawi się przed Katedrą św. Mikołaja. Etap pływacki zawodów mierzony metodą geodezyjną odbędzie się pomiędzy mostami Niskim i Wysokim, trasa kolarska przebiegać będzie w stronę Kamionka Wielkiego, a trasa biegowa w kierunku ronda NSZZ Solidarność - informuje organizator, Labosport Polska.

Od 10 do 14 na dziedzińcu Galerii EL kolejne Śniadanie na trawie, w tych samych godzinach przy elbląskim muzeum kolejne "Łucznicze niedziele". Od 12 do 13 w tym samym miejscu kolejna odsłona "Warsztatów Piekarczyka".

Od 16 do 18 kolejny spektakl dla najmłodszych na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej w cyklu "Rozbójnicy na ulicy".

Z kolei o 17 w muszli koncertowej w Bażantarni następne spotkanie w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem wystąpi Artur Gotz.

- Program łączy w sobie elementy nostalgii i tęsknoty, ale przede wszystkim komizmu, dobrego humoru i satyry, w której wokalista czuje się najlepiej. Tytułowy utwór to kompozycja Artura Gotza do wiersza Marty Fox. Usłyszymy również kilka premierowych utworów, które znajdą się na czwartej płycie z piosenkami Igora Jaszczuka. Album miał się ukazać w ubiegłym roku, ale pandemia pokrzyżowała plany. Nie zabraknie również starych piosenek Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej, Starszych Panów w nowoczesnych, elektronicznych aranżacjach i porywającej interpretacji – informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.