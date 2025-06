Letnia Mała Akademia Filmowa 2025 – pierwsze spotkanie już 2 lipca!

Pierwsze spotkanie Letniej Małej Akademii Filmowej 2025 to warsztaty z filmu aktorskiego.

Na tym spotkaniu uczestnicy dowiedzą się: czym jest i czym charakteryzuje się film aktorski, kim jest aktor, co to jest rola filmowa. Oprócz tego, w przyjazny i kreatywny sposób, przypomnimy aktorki i aktorów znanych dzieciom oraz poznamy ich najciekawsze role. W czasie zajęć przewidziano prezentacje, fragmenty filmów oraz quizy, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę i zachęcą dzieci do aktywnego uczestnictwa. Na zakończenie spotkania odbędzie się pokaz polskiego filmu aktorskiego pt. „Dziadku, wiejemy!”.

To pełna humoru i ciepła opowieść o niezwykłej więzi między wnuczką a dziadkiem. Jeremi (Jan Peszek), pełen fantazji i szalonych pomysłów, wywołuje zamieszanie w domu spokojnej starości, co grozi jego przeniesieniem do szpitala psychiatrycznego. Jego córka, Marta (Agnieszka Grochowska), zgadza się zabrać go do siebie, choć obawia się jego nieprzewidywalności. Sytuację komplikuje Jagoda (Anna Nowak), córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego wyobraźnię. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku „Światło Morza”. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. A do tego wszystkiego dołącza smok…

Ceny biletów: warsztat 20 zł, film 15 zł. Zapisy pod nr tel. 55 6112056 lub mailowo kino@swiatowid.elblag.pl. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program pozostałych zajęć LMAF wyglądać będzie następująco: