Marzyciele na scenie Sewruka

Grupa „Marzyciele” liczy dziesięć osób. Powstała w październiku ubiegłego roku. Czwartkowy spektakl był jej scenicznym debiutem przed publicznością na dużej scenie. Zobacz film.

Trzecią częścią spektaklu były owacje na stojąco od publiczności - przy niemal pełnej widowni. Adam Świerczyński z Tolkmicka (22 lata) zagrał w spektaklu kilka ról, ale nie to jego zdaniem było dla amatora najtrudniejsze.

Aktorstwo to dla niego sposób na odnajdywanie samego siebie. Chciałby też iść zawodowo tą drogą.

Grupa działa od października 2024 roku, spektakl przygotowywała od pięciu miesięcy.

- Przez pierwsze cztery miesiące mieliśmy zajęcia przygotowawcze, na impostację głosu, ruch sceniczny. Część scenek są to ich pomysły, ja tylko rzucałam hasło. Oczywiście to analizowaliśmy, omawialiśmy. Dopiero w lutym skupiliśmy się na materiałach do spektaklu. Jestem z nich dumna, że w tak stosunkowo krótkim czasie przygotowali bardzo dobry materiał. Jako zawodowiec pracuję też w domu, samodzielnie nad swoją rolą, a my spotykaliśmy się tutaj na dwie godziny raz w tygodniu. Efekt jest więc znakomity – mówi Teresa Suchodolska.