Millennium Docs Against Gravity w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na projekcje w ramach Weekendu z Millennium Docs Against Gravity! Od 16 do 18 maja będzie okazja, żeby obejrzeć wybranie filmy z jednego z największych festiwali dokumentalnych na świecie!

Millennium Docs Against Gravity to jedno z najważniejszych wydarzeń, które skupiają się na filmach dokumentalnych na świecie. Zeszłoroczna hybrydowa edycja przyciągnęła ponad 165 000 widzów! W tym roku również powrócą pokazy w ramach Weekendu z MDAG. Kino Światowid po raz kolejny dołączy do rodziny dokumentalnej. W programie znajdziemy 6 wyselekcjonowanych tytułów.

Program:

16 maja (piątek)

16:30 "Kwiat ośmiu gór", reż. Paulo Cognetti, Włochy, Belgia, 2024, 80 min

18:15 "Ciemna strona Mount Everest", reż. Jeremy Watt, Kanada 2025, 89 min

17 maja (sobota)

16:00 "Ernest Cole: odnaleziona legenda", reż. Raoul Peck, USA, Francja 2024, 105 min

18:00 "One to One: John i Yoko", reż. Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards, Wielka Brytania 2024, 100 min

18 maja (niedziela)

16:00 "Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein, Pasha Talankin, Dania, Czechy 2025, 90 min

18:00 "Riefenstahl", reż. Andres Veiel, Niemcy 2024, 115 min

Bilety w cenie 15 zł, dostępne są na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie kina.