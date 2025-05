Mistrzostwa Europy WDSF - ruszyła taneczna rywalizacja!

W elbląskim Światowidzie rozpoczęły się właśnie WDSF European Championship Contemporary Dance, Jazz Dance, Showdance Stage. Do rywalizacji stanęło 900 zawodników z całej Europy. Emocje gwarantowane!

Mistrzostwa Europy WDSF to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do obejrzenia najwybitniejszych tancerzy, którzy w każdym ruchu starają się przekroczyć granice swoich możliwości. Wydarzenie to z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji i zaskakujących momentów. Zawodnicy rywalizować będą w różnych grupach wiekowych i kategoriach, a ich występy będą świadectwem pasji, gracji, klasy i doskonałości artystycznej.

- Z radością gościmy doskonałych tancerzy i sędziów w Elblągu. Jesteśmy przekonani, że publiczność, jak zawsze, będzie wszystkich uczestników mistrzostw gorąco wspierać, a atmosfera sprzyjać będzie rywalizacji tanecznej. Życzę wszystkim zawodnikom powodzenia, trenerom satysfakcji z wyników, sędziom owocnej pracy, a publiczności niezapomnianych wrażeń – mówi Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, aby poczuć energię dać się porwać tanecznej magii – bo Mistrzostwa Europy to nie tylko rywalizacja, ale prawdziwe święto sztuki ruchu!

Nie możesz być na miejscu? Nic nie szkodzi! Relacja live dostępna jest na kanale youtube CSE „Światowid" w Elblągu.