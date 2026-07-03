Moje widzenie Klimuszki. Spotkanie z autorem książki

We wtorek, 7 lipca o godz. 17.00 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4 odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Kamińskim, autorem najnowszej książki – poszerzonej biografii o. Czesława Andrzeja Klimuszki. Wstęp wolny.

O. Klimuszko był franciszkaninem, od 1961 r. aż do śmierci w 1980 r. mieszkał w klasztorze w Elblągu, a w Polsce i świecie zasłynął ze swych niezwykłych właściwości i umiejętności: na podstawie fotografii diagnozował chorych na odległość oraz komponował ziołowe mieszanki i recepty na różne dolegliwości. Miał też dar widzenia przeszłości i przyszłości. Będąc zadziwionym swoimi zdolnościami, zachowywał niezwykłą skromność i otwartość na świat nauki - kontaktował się z naukowcami, by mogli obserwować je i badać. Szósta już książka Krzysztofa Kamińskiego o o. Andrzeju jest nie tylko obszerną biografią, uzupełnioną o kolejne fakty i dokumenty, ale też zbiorem świadectw i opowieści ludzi, którzy go znali lub otrzymali od niego pomoc. Czytelnik znajdzie też porady o. Andrzeja, jak zdrowo żyć oraz historie niektórych jego jasnowidzeń i przepowiedni. Czy się sprawdziły?

Krzysztof Kamiński jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarzem i reportażystą, nauczycielem akademickim i autorem wielu książek. Jak sam mówi, przygodą jego życia jest odkrywanie i dokumentowanie życia i działalności o. Andrzeja Klimuszki.

Spotkanie odbędzie się w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4. poprowadzi je Juliusz Marek, który oprawi dyskusję projekcją zrekonstruowanych oryginalnych nagrań z wykładów o. Klimuszki sprzed prawie 50 lat. Na miejscu będzie można również nabyć książkę „Moje widzenie Klimuszki”.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne z siedzibą w Elblągu przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu.