"Najmro" w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISFu

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Drugim filmem będzie znakomity "Najmro", na który zapraszamy już 27 czerwca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy na wyjątkowy seans filmu „Najmro” – pełnej energii i emocji podróży w świat, gdzie adrenalina miesza się z nieoczekiwanymi zwrotami akcji. To opowieść, która nie pozwoli Ci się oderwać – kino, które trzyma w napięciu, ale też pokazuje, że za twardą maską często kryją się ludzie z własnymi problemami i uczuciami.

Komedia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego – legendarnego złodzieja, który aż 29 razy wymykał się organom ścigania. W latach 70. i 80. cała Polska śledziła jego brawurowe wyczyny, a on sam stał się ikoną – obiektem westchnień kobiet i bohaterem męskich rozmów. Wszystko zmienia się, gdy w jego życiu pojawia się kobieta, która kradnie jego serce. Czy „król polskich złodziei” zdecyduje się porzucić dotychczasowe życie dla miłości? Reżyser Mateusz Rakowicz z humorem i rozmachem zmienia epokę PRL-u w świat pełen koloru, brokatu, stylu retro i akcji w duchu filmów Guya Ritchiego. W roli Najmro – Dawid Ogrodnik, który z filmowym wdziękiem i błyskiem w oku wciela się w charyzmatycznego buntownika z zasadami.

To filmowy hołd dla wolności, zabawy i czasów, w których nawet pościgi miały klasę. Jeśli chcesz doświadczyć filmu, który trzyma w napięciu i jednocześnie zmusza do refleksji – ten seans jest właśnie dla Ciebie. Przyjdź i przekonaj się, że kino polskie potrafi być nie tylko emocjonujące, ale i prawdziwe.

Serdecznie zapraszamy na „Najmro” – film, który zostanie z Tobą na długo.

27.06.2025 godz. 18:00 NAJMRO

Program cyklu w Kinie Światowid:

1.07.2025 godz. 18.00 SZTUKA KOCHANIA

4.07.2025 godz. 18.00 BOGOWIE

8.07.2025 godz. 18.00 PIOSENKI O MIŁOŚCI

11.07.2025 godz. 18.00 JESTEŚ BOGIEM

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

Bilety można nabyć:

- online – bilety,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na www.kino.swiatowid.elblag.pl