Nareszcie weekend: EOK i warsztaty dla dzieci

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza na kolejne warsztaty z projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, które odbędą się w sobotę, 8 lutego, o godz. 12. Tym razem zajęcia będą dotyczyły ekologii. Wstęp wolny.

W niedzielę, 9 lutego o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wysłuchamy muzyki, która gości na najwyższej kulturalnej półce od dekad i ani myśli stamtąd schodzić. Bez niej nie sposób sobie wyobrazić takich filmów jak „Śniadanie u Tiffaniego”, „Ojciec chrzestny”, „Pianista” czy „Zimna wojna”. Prawdziwa duchowa już w niedzielę z udziałem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Co wydarzy się w świecie sportu? Szczypiornistów Wójcika, piłkarzy pierwszej i drugiej drużyny Olimpii, a także Concordii będziemy mogli zobaczyć w nadchodzący weekend na elbląskich boiskach. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast zawodniczki Startu. Więcej przeczytasz w tym artykule.

Na termometrach kilka krezek powyżej zera i słońce.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

