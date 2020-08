Nareszcie weekend. Kino pod chmurką i muzyczny salon

Przed nami kolejny letni weekend. W niedzielę możemy się wybrać na ostatni w tym sezonie koncert Letniego Salonu Muzycznego - Bażantarnia 2020 oraz na seans kina pod chmurką. Tym razem będziemy mogli obejrzeć film Boska Florensce.

MOSIR zaprasza w piątek na Biegową Bażantarnię z Team Karaś od 18.30 do 19.30 – parking przy Muszli Koncertowej oraz w niedzielę na Turniej o Puchar dyrektora MOSiR w Plażowej Piłce Siatkowej od 9 do 17 – boisko przy Tawernie Tortuga.

W niedzielę ostatni koncert XXIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2020 i niepowtarzalna okazja do wspomnień muzycznych. Usłyszymy tak znane utwory jak Nasza jest noc, Na pierwszy znak czy Okularnicy, ale też Zwariowany alfabet czy Karta z dziejów ludzkości. Na scenie w muszli koncertowej w Bażantarni wystąpią aktorzy: Teresa Suchodolska, Aleksandra Wojtysiak, Piotr Boratyński, Artur Hauke, Dariusz Siastacz.

W niedzielę zapraszamy do Letniego kina pod chmurką. Boska Florensce to opowieść o amerykańskiej sopranistce-amatorce, która zasłynęła z dwóch rzeczy: majątku odziedziczonym po rodzicach oraz wątpliwego talentu wokalnego. Majątek sprawił, że była mecenasem sztuki, a jednocześnie kształciła się wokalnie. Brak talentu z kolei zapewnił jej miano najgorszej śpiewaczki świata. Florence pomimo całkowitego braku talentu wokalnego cieszyła się dużą popularnością, a jej koncerty miały zawsze pełną widownię. W tytułowej roli wybitna Meryl Streep, która za tę rolę otrzymała nominację do Oscara, a partneruje jej Hugh Grant. Serdecznie zapraszamy na dziedziniec Muzeum. Początek seansu w niedzielę około godz. 21:15. W związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem informujemy, że nie obowiązują już wejściówki na seans. Wchodzącym nadal będzie mierzona temperatura, więc prosimy o wcześniejsze przybycie na seans.

W Galerii El możemy oglądać wystawę Rozkosz i terror autorstwa Agnieszki Nienartowicz. Na wykonanych z niesamowitą pieczołowitością płótnach artystka przedstawia kobiety z wytatuowanymi nań obrazami starych mistrzów (m.in. Michała Anioła czy Hieronima Boscha), zawierając przy tym swój autorski komentarz. Obrazy Agnieszki Nienartowicz opowiadają o niejednoznacznym brzemieniu, jakie w człowieku zakorzenia religia.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze. Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.