Nareszcie weekend: Orszak Trzech Króli i koncert noworoczny

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy. A ten weekend potrwa wyjątkowo do poniedziałku!

Do niedzieli (5 stycznia) trwać będzie Judo Camp. W Hali Sportowo – Widowiskowej pod okiem Waldemara Legienia, dwukrotnego mistrza olimpijskiego będzie trenować tysiąc judoków i judoczek. Zapraszamy do kibicowania. W poniedziałek (6 stycznia) w dniu Objawienia Pańskiego, na pamiątkę dawnych wydarzeń ulicami naszego miasta przejdzie kolorowy Orszak, który wyruszy z placu Kazimierza Jagiellończyka. W drodze do stajenki, orszak w którym w tym roku weźmie udział patron miasta – św. Mikołaj, będzie się zatrzymywał w kilku miejscach, by zaprezentować scenki z jasełek. Tego samego dnia poznamy laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2019. Tradycyjnie już w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się Koncert Noworoczny, podczas którego prezydent Witold Wróblewski wręczy nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności naszego miasta za ubiegły rok. Co wydarzy się w świecie sportu? W przedłużony styczniowy weekend swoje możliwości sprawdzą trzy elbląskie drużyny. Przed własną publicznością zagrają szczypiornistki Startu oraz piłkarki Hanzy. Wyjazdowe spotkanie czeka natomiast siatkarki Truso. Więcej przeczytasz w tym artykule. W ten weekend na termometrach kilka kresek na plusie, w sobotę deszcz ze śniegiem a w niedzielę trochę słońca. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.

