Przez nasze miasto przejdzie Orszak Trzech Króli

W poniedziałek (6 stycznia) w dniu Objawienia Pańskiego, na pamiątkę dawnych wydarzeń ulicami naszego miasta przejdzie kolorowy Orszak, który wyruszy z Placu Kazimierza Jagiellończyka. W drodze do stajenki, orszak w którym w tym roku weźmie udział patron miasta – św. Mikołaj, będzie się zatrzymywał w kilku miejscach, by zaprezentować scenki z jasełek.

W tym roku organizowany z inicjatywy Fundacji Orszak Trzech Króli barwny pochód, który upamiętnia ewangeliczny pokłon mędrców ze wschodu, odbywa się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Nasze miasto jest jednym z 872 miejscowości w Polsce i 21 poza jej granicami, które biorą udział w tym wydarzeniu. Motywem przewodnim tegorocznego orszaku jest tym razem refren polskiej kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Dlatego orszak będzie dziękować za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za Cud na Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu i wszelakie małe cuda, które zdarzają się wokół nas, a których doświadczyć można na co dzień.

Trasa

Orszak Trzech Króli rozpocznie się na Placu Jagiellończyka o godz. 13., skąd wyruszy ulicami: 12 Lutego, Armii Krajowej, Garbary i Starym Rynkiem do katedry św. Mikołaja, gdzie na zakończenie odprawiona zostanie msza św.

Kolory

W tym roku każdy z elbląskich dekanatów stanowi jeden orszak królewski. W związku z tym osoby mieszkające na terenie dekanatu Elbląg Śródmieście (parafie: św. Mikołaja, Matki Bożej Królowej Polski, Wszystkich Świętych, Trójcy Świętej, św. Brunona) będą stanowić orszak króla reprezentującego Europę (kolor czerwony), osoby z dekanatu Elbląg Północ (parafie: Św. Brata Alberta, św. Wojciecha, św. Pawła, Świętej Rodziny, św. Rafała, św. Józefa), będą stanowić orszak króla reprezentującego Afrykę (kolor niebieski), a wierni z dekanatu Elbląg Południe (parafie: bł. F. Siedliskiej, św. Jerzego, bł. Doroty, św. Floriana) będą stanowić orszak króla reprezentującego Azję (kolor zielony). Organizatorzy proszą uczestników Orszaku o zabranie ze sobą elementów odzieży lub materiału w odpowiednim do miejsca zamieszkania kolorze.

Złoto, kadzidło i mirra

Mędrcy odnalazłszy narodzonego Jezusa ofiarowali mu cenne dary - mirrę, złoto i kadzidło. Złoto symbolizowało coś, co jest piękne, chwalebne i wartościowe – tak jak postrzegano godność Jezusa jako króla. Kadzidło używane było w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy i wyrażało boski majestat dziecięcia. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych oraz składnik, który dodawano do wina, aby je wzmocnić. Taki też napój podawano skazańcom, co miało stanowić zapowiedź męki i pogrzebu narodzonego dziecka. Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. Taką wymowę miały dary mędrców ofiarowane Jezusowi w Betlejem-Domu Chleba. Taką też wymowę mają symboliczne dary składane podczas tegorocznego orszaku, któremu przewodzić będą królowie przemieszczający się w tym roku karetą. W orszaku weźmie też udział patron miasta – św. Mikołaj.