Nareszcie weekend: ostatnie podrygi na łyżwach i koncerty

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Już tylko kilka chwil dzieli nas od weekendu. Tych, którzy interesują się mangą i kulturą japońską, koniecznie muszą wybrać się na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi. Spotkanie już dziś w Bibliotece Młodego Czytelnika przy Zamkowej 1 o godz. 16.

O tej samej porze na torze łyżwiarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola odbędą się zawody w łyżwiarstwie szybkim pt. „Szukamy Mistrzów”. Zachęcamy do udziału i kibicowania.

W ten weekend żegnać będziemy najbardziej rozrywkowy czas w roku, czyli karnawał. W związku z tym w piątek (21 lutego) na Krytym Lodowisku Helena odbędzie się szalona impreza na łyżwach, która będzie podsumowaniem cyklu Ice Party.

Na deser w elbląskiej Mjazzdze występ Sergieja Kriuczkowa – w jednej osobie trębacza, wokalisty, solisty, lidera i kierownika artystycznego sekstetu Riverboat Ramblers Swing Orchestra.

A w sobotę (22 lutego) również w Mjazzdze wystąpią trzy zespoły: Ach, Fertitle Hump, Magnificent Muttley i Birds No Fly. Przyjdź, zobacz, oderwij się od codzienności.

W niedzielę (23 lutego) dziać będzie się w Galerii EL. Realizowany przez Centrum Sztuki Galeria EL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest? projekt koncertów, projekcji i spotkań pod hasłem Elbląskie Święto Muzyki 2020 rozpoczną pokazy wyjątkowych dokumentów muzycznych. Na początek „Miles Davis: Birth of The Cool”.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze. Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.