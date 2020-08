Nareszcie weekend: spacer po Bażantarni i noc w Galerii

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Weekend proponujemy zacząć od wernisażu w Galerii Pracownia. Co tydzień mają tam miejsce ciekawe wernisaże. Dziś o godzinie 19 Kinga Kosacz – Drozdek zaprezentuje Fizys. Na wystawie artystka zaprezentuje przegląd swoich działań z ostatniego roku. Są to poszukiwania i próby przedstawień portretów kobiecych. Wszystkie prace powstają w cyklach w technice odlewów gipsowych oraz ceramiki.

Sobotę proponujemy rozpocząć od „Soboty z przewodnikiem PTTK”. 29 sierpnia po Bażantarni poprowadzą i opowiedzą Jolanta Bulak i Jolanta Kałabun. Start o godzinie 10 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni. Skoro już jesteśmy przy Muszli Koncertowej, to godzinie 15 w tym miejscu rozpocznie się dość wernisaż zdjęć Dominika Żyłowskiego „Las”. Wystawa składająca się z trzydziestu zdjęć prezentuje zarówno "klasyczne", statyczne fotografie krajobrazu, jak i impresje na temat żywej, rozedrganej gry świateł i cieni oraz nieco symboliczne obrazy mówiące o relacji między przyrodą i człowiekiem. Warto się pospieszyć, bo zdjęcia elbląskiego fotografa będzie można zobaczyć tylko przez trzy godziny: w sobotę od 15 do 18.

Także o 15, ale przed siedzibą Forum Animatorów Społecznych na Zawodziu (ul. Warszawska 55) rozpocznie się Piknik Sąsiedzki. Robienie latawców, grill, śpiewy przy akompaniamencie gitary, animacje to zaledwie kilka atrakcji przewidzianych na pikniku.

Sobotni wieczór można spędzić w kinie samochodowym. Na placu przed CSE „Światowid” o godzinie 21 rozpocznie się seans filmu "(Nie)znajomi". To wzruszający i zabawny film o miłościach, inspirowany hitem, który pokochały miliony widzów na całym świecie. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę. Cena biletu: 20 zł za samochód.

Noc z soboty na niedzielę można spędzić w... Galerii EL. „Ideą spotkania jest to, by jeden z ostatnich ciepłych wieczorów czy nocy spędzić w plenerze w towarzystwie ludzi zainteresowanych szeroko pojętą kulturą. Nie robimy sztywnych ram tego spotkania. Można będzie posłuchać muzyki granej z winyli, poczytać, porysować/malować (do dyspozycji sztalugi), pobawić się przy grach planszowych czy z frisbee. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zachęcamy do zabrania namiotu i spędzenia tu całej nocy (można też wziąć karimatę, śpiwór i skorzystać z przestrzeni wielkiego namiotu, który w tym sezonie stoi na dziedzińcu Galerii EL.” - piszą Galernicy w zapowiedzi spotkania. Początek o godzinie 18 w sobotę, przewidywany koniec – w niedzielę w południe.

W niedzielę o godzinie 11 Muzeum Archeologiczno – Historyczne zaprasza na piknik na pożegnanie lata. „Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku oraz poznać gry i zabawy z różnych epok historycznych. Na bulwarze za budynkiem Gimnazjum będzie można podziwiać tradycyjne łodzie żaglowe klasy Pomeranka, które na co dzień cumują w Kątach Rybackich oraz dowiedzieć się nieco o ich konstrukcji i historii.” - zachęcają organizatorzy.

Weekend warto zakończyć na koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Elbląscy kameraliści pod batutą Francesco Bottigliero wykona utwory z płyty dyrygenta pt. "Portrais". Początek koncertu o godzinie 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend. Piszcie, czekamy na wasze komentarze.



Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.