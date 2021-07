Nareszcie weekend. Spacer śladami Napoleona i koncert zespołu Illusion

Czas rozpocząć weekend. Gdzie i jak możemy spędzić wolny czas? Do wyboru mamy koncerty, piknik historyczny, czy spacer po Elblągu z przewodnikiem śladami Napoleona.

W sobotę (3.07) na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu odbędzie się piknik historyczny, początek o godz. 12. W ramach wydarzenia rekonstruktorzy Garnizonu Gdańsk zaprezentują wojskowość i rzemiosło schyłku I Rzeczypospolitej. Garnizon Gdańsk to znana i ceniona grupa zajmującą się odtwarzaniem ubiorów i zwyczajów mieszczan gdańskich oraz gdańskich jednostek wojskowych z czasów I Rzeczpospolitej. Oprócz barwnych strojów i oryginalnego uzbrojenia z epoki członkowie grupy zaprezentują pokazy sztuki rzemieślniczej i wojskowej. Opowiedzą o swoich pasjach związanych z odtwórstwem historycznym i przedstawią praktyczne umiejętności czy własne wyroby.

Rowerki biegowe, hulajnogi i rolki - to one będą w sobotę, występowały w głównej roli na Torze Kalbar. Na tym obiekcie odbędą się bowiem zawody dla wszystkich dzieci, które uwielbiają odpychać się i pędzić jak najszybciej na swoich pojazdach lub rolkach. Początek o godz. 12. Udział w imprezie jest bezpłatny. Hulaj-nóżka to impreza dla dzieci do 10 lat, zorganizowana w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em 2021”.

W ramach imprez związanych z popularyzacją krajoznawstwa oraz wspierania różnorodnych form turystyki aktywnej Koło Przewodników i Pilotów im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, przygotował kolejną edycję Sobót z Przewodnikiem. Pierwsze spotkanie już w tę sobotę, na które zaprasza Małgorzata Światkowska. Temat: Napoleon w Elblągu, spotkanie: róg ulicy Pocztowej i Garbary o godzinie 10.

O godz. 22 w sobotę seans letniego kina pod chmurką. Obejrzeć będzie można film La La Land. Akcja filmu dzieje się w Los Angeles. Pianista jazzowy Sebastian (Ryan Gosling) i początkująca aktorka Mia (Emma Stone) starają się osiągnąć sukces w swoich dziedzinach. Ich losy krzyżują się wielokrotnie. Mimo początkowych animozji schodzą się ze sobą i wspólnie starają się zrealizować swoje marzenia.

Poza tym w sobotę odbędą się m.in. również: Szkicologia (10-13) na Starym Mieście, warsztaty filmowe z MDK w Ratuszu Staromiejskim (14-17).

Niedzielę (4.07) rozpocznie o godz. 10 śniadanie na trawie w Galerii El. Również o godz. 10 rozpocznie się Gra Miejska „Zagadki Starówki”. W tej zabawie najbardziej będzie liczyła się umiejętność odnalezienia się w warunkach Starego Miasta oraz rozwiązywania zagadek. Imprezę rozpoczynamy od stawienia się w biurze zawodów, które od 9:00 będzie znajdowało się przy Bramie Targowej. Każdy uczestnik otrzyma wtedy mapę z zaznaczonymi punktami oraz listę pytań, na które będzie musiał odpowiedzieć w czasie spaceru śladami dzielnego Piekarczyka, który 500 lat temu uratował Elbląg. będzie jednocześnie spacerem na orientację.

W niedzielę rusza XXIV edycja Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2021. Wysłuchamy koncertu pt. Nie wszystko czerwone – Wysocki, Okudżawa w wykonaniu aktorów z elbląskiego teatru.

W niedzielę szykuje się nie lada gratka dla fanów ciężkiego, rockowego brzmienia, o godz. 20 koncert zespołu Illusion na dziedzińcu Galerii EL. Illusion został założony w 1992 r. w Gdańsku przez Tomasza „Lipę” Lipnickiego (wokal, gitara), Jurka „Jerrego” Rutkowskiego (gitara) i Pawła Herbascha (perkusja), do których wkrótce dołączył Jarek. Śmigiel (bas). Zespół w latach 90. wydał pięć albumów, był nominowany do Fryderyków i zdobył trzy złote płyty. W 1999 roku, będąc u szczytu. popularności, Illusion nieoczekiwanie zawiesił działalność, a każdy z muzyków poszedł swoją drogą. Na reaktywację zespołu trzeba było czekać aż 16 lat. Wstęp na koncert jest wolny.

