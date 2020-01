Nareszcie weekend: studniówki i koncert niespodzianka

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Centrum Sztuki Galeria EL rozpoczyna nietypowy cykl koncertów w roku 2020 o nazwie Ghost Guest | Zgadnij kto? Pierwszy z nich odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia o godz. 20. Będzie to koncert niespodzianka.

Również w niedzielę, 19 stycznia o godz. 17:30 w Klubie Sztuki Alternatywnej Protokultura w Gdańsku odbędzie się koncert pn. "Ratujemy Maję Kapłon". Maja jest finalistką 8. edycji The Voice of Poland i zbiera pieniądze na bardzo kosztowną operację kręgosłupa.

Będzie to też weekend studniówek. Na naszej stronie znajdziecie relację z każdej z nich.

Co wydarzy się w świecie sportu? W nadchodzący weekend o kolejne punkty przed własną publicznością powalczą siatkarki Truso oraz szczypiornistki Startu. Kibice piłki nożnej będą mogli natomiast zobaczyć, jak prezentują się piłkarze Olimpii w trakcie okresu przygotowawczego. Więcej przeczytasz w tym artykule.

Na termometrach w ten weekend kilka kresek powyżej zera i słońce.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.