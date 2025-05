Noc Muzeów w Galerii EL

17 maja, podczas Europejskiej Nocy Muzeów, Galeria EL będzie czynna w godz. 10-23. - To wyjątkowa noc, podczas, której za symboliczną opłatą można odwiedzić galerie, muzea, teatry czy centra kultury. Centrum Sztuki Galeria EL w tym czasie zaprasza do oglądania aż 4 wystaw - zapraszają organizatorzy.

Cztery wystawy, które będzie można oglądać w Galerii EL to: Milan Zientara „LICK THE POISON”; Marta Jabłońska „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe” – W UKRYCIU WYMCHAUJĘ RĘKOMA; Paweł Sobczak i Florian Tuercke „C” i Dyplomy 2025.

- Podczas nocy muzeów, która jest świętem sztuki, zaprosimy Was do wzięcia udziału w wyzwaniu – ankiecie, która jest ściśle związana ze zbliżającym się 60-leciem I BIENNALE FORM PRZESTRZENNYCH. Jeżeli zdecydujecie się na udział w wyzwaniu, dołączycie także do losowania książkowych nagród! - informuje CS Galeria EL.

Kolejną wieczorną atrakcją będzie oprowadzanie autorskie po wystawie DYPLOMY 2025. Pomiędzy godz. 19 a 21 będzie na Was czekał absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – Adam Urban, który opowie o pięcioletnim cyklu pracy twórczej.

Zapraszamy do Galerii EL na wspólne świętowanie! Bilet wstępu podczas nocy muzeów – 3 zł.