Otwarta Galeria, czyli nowy wernisaż w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy #OtwartaGaleria, który odbędzie się w krużganku Galerii, 12 czerwca 2025 roku, o godz. 18:00.

Wystawa jest zwieńczeniem dwuletniego projektu edukacyjno-artystycznego pn.: #OtwartaGaleria realizowanego przez Centrum Sztuki Galeria EL. To projekt, który miał jeden, główny cel: na nowo otworzyć oczy mieszkańców na to, co od dekad wpisane jest w krajobraz miasta, a jednocześnie zbyt często pozostaje niezauważone — elbląskie Formy Przestrzenne.

Galeria EL od lat podejmuje wysiłki, by przywrócić należne miejsce dziedzictwu Biennale Form Przestrzennych w świadomości mieszkańców Elbląga. Przez działania edukacyjne czy projekty artystyczne — takie np. jak: Wirtualna Otwarta Galeria, renowacje rzeźb czy materiały promocyjne — instytucja stara się przybliżać temat form i ich unikatowego znaczenia dla miasta. Mimo to spuścizna Biennale wciąż pozostaje dla wielu niezrozumiała lub niewidoczna, a same rzeźby bywają odbierane z dystansem.

Projekt #Otwarta Galeria to próba zmiany tej perspektywy — wyjścia z działaniami m.in.: w przestrzeń publiczną i stworzenia wokół Form Przestrzennych żywego kontekstu edukacyjnego i kulturowego. To zaproszenie do ponownego odkrycia Elbląga jako miejsca, gdzie sztuka współczesna współtworzy miejski krajobraz i może stać się nośnikiem lokalnej tożsamości, dumy i nowych narracji o mieście.

Na wystawę składają się rysunki, grafiki, obiekty przestrzenne i dźwiękowe stworzone przez uczestniczki i uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu. Prezentowane prace są efektem twórczego dialogu z historią, formą i przestrzenią miasta — próbą zrozumienia, reinterpretacji i oswojenia dziedzictwa Biennale Form Przestrzennych. To nie tylko zapis indywidualnych doświadczeń uczestników, ale także zbiorowy głos mieszkańców, którzy wchodzą w relację z Otwartą Galerią. Wystawa staje się dzięki temu nie tylko podsumowaniem projektu, lecz również otwartą przestrzenią do refleksji nad tym, czym są Formy Przestrzenne dzisiaj.

Wystawie towarzyszyć będzie folder z reprodukcjami wybranych prac, opisem projektu oraz rysem historycznym dotyczącym Otwartej Galerii.

𝐤𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐤𝐢: 𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐳𝐞𝐣𝐞𝐰𝐬𝐤𝐚, 𝐇𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐖𝐨𝐣𝐜𝐢𝐞𝐜𝐡𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚

𝟏𝟐.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟏𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟓