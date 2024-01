Pauza od szkoły? Wciśnij z nami play i włącz się do filmowej przygody.

W czasie ferii zapraszamy młodszych i starszych widzów na klasykę kina i zimowe przeboje, dzięki którym czas wolny upłynie pod hasłem wciągających opowieści i dobrej zabawy!

Kino Światowid zaprasza na ferie w kinie - przygotowaliśmy dla Was świetne filmy. W terminie od 22 stycznia do 2 lutego odbywać się będą seanse następujących filmów:

- Akademia Pana Kleksa,

- Ekipa z Dżungli,

- Misja ratunkowa,

- Pies i robot,

- Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele.



Do godziny 16:00 wszystkie bilety po 14 zł.

Zapraszamy!



Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.