Prezentujemy Gości Wielorzecza – Jakobe Mansztajn

Zapraszamy Was na wyjątkowe spotkanie autorskie w ramach X Festiwalu Literatury Wielorzecze, podczas którego będziemy mieli okazję gościć niezwykłego autora i blogera - Jakobe Mansztajna, którego profile z mediów społecznościowych śledzi ponad 1,5 mln obserwatorów – mowa oczywiście o MAKE LIFE HARDER.

Jakobe Mansztajn ma za sobą poetycką przeszłość, która została nagrodzona Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius, nominację do Nagrody Literackiej Gdynia i trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji”.

To, co nas w nim interesuje to oczywiście poczucie humoru, dystans chyba do wszystkiego i trafne komentarze w stronę bieżących spraw politycznych, społecznych i największych celebrytów .

Jeśli chcecie przekonać jaki plan ma Jakobe, by zrobić Polskę „great again”, zapraszamy do Galerii EL w sobotę, 23 września o g. 19:00. Spotkanie poprowadzi Marta Eisler-Wrzeszcz.

Wstęp wolny.