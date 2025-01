Radio EL na płycie CD

Pamiętacie Radio EL? Redakcja Muzycznego Elbląga przygotowuje do wydania na płycie CD archiwalne audycje tej zasłużonej dla miasta lokalnej stacji. Co się na niej znajdzie?

Redakcja Elbląskiego Archiwum Muzycznego www.muzycznyelblag.pl nie ustaje w wydawaniu kolejnych lokalnych składanek. Po wydaniu pod koniec 2024 r. dwóch kompilacji: „Metal Elbląg Compilation” i „Teraz My, Reszta Może Poczekać” (reedycja z 1994), w przygotowaniu jest kolejna kompilacja tym razem dotycząca archiwalnych audycji Radia EL 94,10 FM, które działało w latach 1992-2012.

Na przyszłej CD znajdą się m.in. wywiady z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi zespołami (np. Hey, Just 5, N Sync, Undish, Bohdan Smoleń) m.in. z audycji: Pogo, Mechaniczna Pomarańcza, Miks, Magazyn Aktualności Kulturalnych, Elbląska Encyklopedia Muzyczna, Czekoladowy Pudding, Poetyka Przetrwania, Lista Przebojów Radia EL.

Zostanie zaprezentowany miks tematycznych reklam, jingle, pozdrowienia od ogólnopolskich muzyków dla słuchaczy Radia EL, wywiady z prezenterami o historii stacji i wiele innych ciekawostek, także zza kulis radiowych..., a wszystko po to, aby oddać ducha ówczesnej stacji w dobie jej sukcesu nadawczego, kiedy to telefony radiowe rozbrzmiewały nieustannie podczas konkursów czy wywiadów z gwiazdami.

Skład przyszłej składanki dawni słuchacze mają szansę także ukształtować sami, bowiem jest możliwość nadsyłania własnych materiałów zarejestrowanych własnym sumptem z odbiornika radiowego lub z innych źródeł. Nie jest istotna jakość nagrań, a ich treść. Audycje nie muszę być tylko muzyczne, mogę dotyczyć także innych tematów.

- Jeśli chcielibyście umieścić własny fragment audycji, to zapraszamy do nadsyłania ścieżek WAV/AUDIO, najciekawsze z nich zostaną umieszczone na CD. Wydanie będzie limitowane. Zapraszamy do nadsyłania materiałów lub linków z adresami do pobrania na redakcja@muzycznyelblag.pl. Z wydawcą przyszłej składanki można skontaktować się także poprzez profil społecznościowy na FB (Muzyczny Elbląg / Elbląska Encyklopedia Muzyczna) – informuje redakcja Muzycznego Elbląga .

Muzyczny Elbląg