Rusza XXVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”

Już jutro, 15 marca 2024 r. rusza długo wyczekiwana XXVI edycja OFSS „...czy to jest kochanie". Elbląg będzie areną zmagań 30 miłośników słowa z całej Polski, które będzie oceniać znamienite jury. Zapraszamy wszystkich chętnych na przesłuchania artystów - wstęp wolny. Takie wydarzenie wymaga szczególnej oprawy i dekoracji. Zobaczcie jak zmienił się hol Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Darmowe przesłuchania

- Świetne teksty i doskonałe kompozycje muzyczne - od zawsze uczestnicy Festiwalu udowadniają, jak wyśmienicie można połączyć słowo i muzykę — mówią organizatorzy. – Dlatego też już dziś zapraszamy wszystkich elblążan, którzy chcieliby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, na bezpłatne przesłuchania zgłoszonych do Festiwalu artystów. Wszystkie występy będzie można zobaczyć w sobotę, 15 marca. Scena na Piętrze będzie areną artystycznych zmagań recytatorów. Tam m.in. usłyszymy fragmenty utworów Adama Mickiewicza czy Olgi Tokarczuk. W Galerii Nobilis zaprezentują się wykonawcy piosenki poetyckiej. W jury Festiwalu zasiądą w tym roku: Jarosław Wasik - wokalista, kulturoznawca, autor tekstów, Krzysztof Ogłoza - polski aktor teatralny i filmowy, pedagog, od 2003 roku stale związany z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Katarzyna Skarżanka - polska aktorka teatralna i filmowa, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.

Koncert Laureatów i Gala Finałowa

Spośród ponad wszystkich uczestników wyłonieni zostaną najlepsi, którzy wystąpią podczas Koncertu Laureatów (odbędzie się on w niedzielę 17 marca). Podczas trzydniowego wydarzenia elblążanie będą mieli także okazję, by podziwiać wielkich artystów na scenie. Organizatorzy wydarzenia przygotowali dwa koncerty. W piątek festiwal rozpocznie recital Jarosława Jar Chojnackiego. Melomani zachwyceni z pewnością będą koncertem Hanny Banaszak z zespołem, który planowany jest na niedzielę.

Weekend pełen atrakcji

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu tętnić życiem będzie już od piątku. I to nie tylko za sprawą koncertu Jarosława Jar Chojnackiego. Tego dnia w sali widowiskowo-sportowej „Światowida” będą prezentowali się najmłodsi stażem tancerze. Pokazowy Turniej Tańca „Bażant” organizowany jest co roku od kilkunastu lat. Na turnieju prezentują się uczestnicy kursów tańca realizowanych w Centrum Tańca „Promyk” oraz dzieci biorące udział w zajęciach gimnastycznych. Imprezie zawsze towarzyszą ogromne emocje, ponieważ jest to pierwsza prezentacja młodych osób przed publicznością. Rodzice i najbliżsi będą mogli zobaczyć efekty kilkumiesięcznej pracy dzieci. Początek o 16:30.

Kolejnego dnia, czyli 16 marca zapraszamy z kolei na Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”, który będzie sprawdzianem dla par sportowych. Zawody realizowane będą w podziale na trzy bloki, rozpoczną się o godz. 10. Ostatni blok, w którym zaprezentują się najbardziej doświadczeni zawodnicy, wystartuje o godz. 17:00.

