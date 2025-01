SO what! z koncertem w Kadynach

fot. Marcin Mongiałło

SO what! to młody, dynamicznie rozwijający się zespół działający przy Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk. Mimo że istnieje zaledwie od dwóch miesięcy, już zdążył zaznaczyć swoją obecność na lokalnej scenie muzycznej. W skład zespołu wchodzą utalentowane dzieci i młodzież z Elbląga w wieku od 7 do 15 lat, podzieleni na trzy grupy wykonawcze.

Pod kierownictwem Julii Kaczmarczyk, zespół prezentuje niezwykle różnorodny repertuar, obejmujący jazz, blues, pop, gospel oraz muzykę ludową. Charakterystyczną cechą grupy jest nowatorskie podejście do aranżacji utworów, wzbogacone o elementy choreografii. Każdy z młodych artystów wnosi swoją unikalną osobowość do występów, co tworzy wyjątkowy charakter zespołu. Nadchodzący koncert będzie nietuzinkowym wydarzeniem, podczas którego SO what! wystąpi wspólnie z działającym od wielu lat chórem Alta Trinita. W programie znajdą się świąteczne utwory w różnorodnych aranżacjach - od tradycyjnych kolęd, przez utwory gospel, muzykę podhalańską, aż po współczesne interpretacje świątecznych pieśni. Repertuar został starannie dobrany, aby stworzyć wyjątkową atmosferę i poruszyć serca słuchaczy. Szczegóły wydarzenia: Data: 12 stycznia (niedziela) Godzina: 12:00 Miejsce: Klasztor Franciszkanów w Kadynach

