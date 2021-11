„Spod tkania” – wystawa Anny Karatkiewicz w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu zaprasza 7 grudnia 2021 o godzinie 18:00 do Galerii Nobilis na wernisaż wystawy Anny Karatkiewicz pod tytułem “Spod tkania”. Artystka zaprezentuje prace z tkaniny artystycznej, eksperymentalnej oraz batiku. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Wystawa „Spod tkania” to prezentacja tkaniny artystycznej, eksperymentalnej oraz batiku. Składa się na nią przede wszystkim cykl 25 prac “Intensywność odczuć”, ukazujący relacje pomiędzy materiałami oraz ich oddziaływanie na siebie. To, co zaznacza się w nich najwyraźniej to geometria, różnorodność i kolor. Ekspozycję uzupełniają prace wykonane techniką batiku, polegającą na nakładaniu wosku na podłożu, którym w tym przypadku jest tkanina lub drewno, a następnie kąpieli w barwniku. Są one swobodną interpretacją otaczającej rzeczywistości. Nieprzewidywalność tej techniki, pojawiająca się przypadkowość spękań wosku i przenikanie koloru nadają im niepowtarzalny charakter. Ich dopełnienie stanowią naszywane aplikacje w postaci fragmentów barwionych tkanin.

Anna Karatkiewicz - urodziła się w 1981 roku w Elblągu. Z Elblągiem związane jest jej życie, tu mieszka i pracuje. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dalszą naukę kontynuowała na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obecnie studentka psychologii.

Od zawsze były jej bliskie działania twórcze, których z biegiem lat było w jej życiu coraz więcej. Od wielu lat bierze udział w plenerach ogólnopolskich i wystawach zbiorowych, przeglądach i konkursach. W 2012 roku uzyskała I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ceramiony, organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W twórczości Anny Karatkiewicz szczególnie ważne miejsce zajmuje batik, ceramika, florystyka, a w ostatnim czasie głównie tkanina, którą zaczęła odkrywać uczestnicząc w Międzynarodowych Letnich Kursach Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Na co dzień wykorzystuje działania twórcze w pracy zawodowej z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi.

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

Termin i miejsce | 7 grudnia 2021 r. (wtorek), godz. 18.00, Galeria Nobilis CSE „Światowid” w Elblągu

Wystawa będzie czynna do 30 stycznia 2022 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

