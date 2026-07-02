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Spotkanie z autorką książki o jeziorze Druzno

 Elbląg, Spotkanie z autorką książki o jeziorze Druzno

W Rybaczówce w Węglach-Żukowie, nad samym brzegiem jeziora Druzno, w sobotę 4 lipca, odbędzie się spotkanie z Grażyną Chrostek-Żugaj, autorką książki „Okolice Jeziora Druzno – ludzie i historia”. Wstęp wolny.

- Piękne miejsce nad jeziorem Druzno czeka na Państwa. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Grażyną Chrostek-Żugaj!. 4 lipca (sobota), godz. 12, Rybaczówka w Węglach-Żukowie. Podczas spotkania autorka opowie o swojej najnowszej książce „Okolice Jeziora Druzno – ludzie i historia”, poświęconej dziejom miejscowości położonych wokół jeziora Druzno oraz ich mieszkańcom. Będzie to wyjątkowa okazja do rozmowy o historii naszych stron, poznania kulis powstawania publikacji oraz zakupu książki z autografem autorki - zachęcają organizatorzy.


      


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