Średniowiecze w nowoczesnej formie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do odwiedzenia multimedialnej wystawy średniowiecznej „ŚWIATŁO/CIEŃ”. Wystawę bezpłatnie można oglądać w każdą środę od godz. 12.00 do 20.00 na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Zaprezentowane są na niej cyfrowe zabytki z epoki średniowiecza, z naszego regionu. Wystawie towarzyszy aplikacja wirtualnej rzeczywistości.

ŚWIATŁO/CIEŃ to multimedialna wystawa średniowieczna, która na przykładzie zdigitalizowanych w muzeach województwa warmińsko-mazurskiego zabytków, pokazuje życie w średniowieczu w niecodzienny sposób, za pomocą sprzętu multimedialnego. Holobox, stoły multimedialne, makieta, piramidy holograficzne, aplikacja VR to narzędzia, które pozwalają spojrzeć na świat średniowiecza bliżej i w sposób łatwiejszy dla dzisiejszego odbiorcy. Wydruki 3D i audiodeskrypcje pomagają, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, poznać średniowieczne przedmioty przy pomocy zmysłów dotyku i słuchu. Ta wystawa to opowieść o czasach średniowiecza, łącząca w sobie pierwiastek duchowy, rycerski, życia codziennego na wsi i w średniowiecznym mieście.

Towarzysząca wystawie aplikacja VR jest propozycją wirtualnego odwiedzenia średniowiecznej wioski, w której użytkownik może postrzelać z łuku, kuszy, może także ozdobić na kole garncarskim gliniane naczynie oraz odwiedzić wirtualną galerię z obiektami z okresu średniowiecza. Galeria ta stanowi zbiór kilkudziesięciu zdigitalizowanych obiektów, które pracownia digitalizacji pozyskała w wersji cyfrowej z kolekcji ośmiu muzeów znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wstęp na wystawę oraz korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Grupy zorganizowane zainteresowane odwiedzeniem wystawy mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo: tel. 667 636 211, mail: rpd@swiatowid.elblag.pl.