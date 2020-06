Stare Miasto zabrzmi muzyką

Ten weekend upłynie w naszym mieście pod znakiem Elbląskiego Święta Muzyki. Finał tego wydarzenia przypada na pierwszy dzień lata, czyli 21 czerwca. To właśnie wtedy na świecie obchodzone jest Święto Muzyki.

W piątek muzyczny film, w sobotę nocny koncert

„Nasiedzieliśmy się już w domach gapiąc się w ekrany komputerów. Czas wypuścić dźwięki i emocje ponownie na świat. Bawmy się” - zachęcają organizatory imprezy w naszym mieście.

O wydarzeniach, które w związku z muzycznym świętowaniem czekają nas w najbliższych dniach, opowiada Wojciech Minkiewicz z Centrum Sztuki Galerii EL. Zaznacza, że w ostatnim czasie przygotowania idą pełną parą.

- Cały zespół jest postawiony na nogi, organizacyjnie dopinamy wszystko jeszcze bardziej niż w zeszłym roku. Atmosfera jest nieco napięta, bo ciągle musimy pamiętać o dwóch czynnikach: pogodzie i obostrzeniach związanych z pandemią – zaznacza. Dodaje jednak, że pogoda, zwłaszcza na niedzielę, zapowiada się dobrze, a jeśli chodzi o kwestię wymogów sanitarnych, zapewne wszystko uda się dobrze zrealizować. - A jednak z tyłu głowy cały czas będzie ta myśl, żeby wszystko było pod tym względem tak, jak być powinno – mówi.

Wojciech Minkiewicz podkreśla, że nadchodzące trzy dni to właściwie trzy etapy muzycznego świętowania. - W piątek wracamy do projekcji filmów muzycznych w cyklu KinoJazz, mam nadzieję, że będzie to wznowienie regularnych prezentacji w ramach tej inicjatywy. W związku z tym 19 czerwca o 20 w murach galerii będziemy mogli zobaczyć dokument pełnometrażowy o jednej z najsłynniejszych wytwórni płytowych Blue Note Records: Beyond The Notes.

A co przyniesie muzyczna sobota?

- Tego dnia o 22 odbędzie się koncert w nocnej scenerii Galerii EL, mam nadzieję, że jako pierwszy z większego cyklu. Wystąpi Tomasz Chyła Quintet – mówi Wojciech Minkiewicz. - Zaczynamy późno, ponieważ naszą intencją jest to, by wykorzystać światłocień, gotyckie mury i wnętrza galerii: sceneria powinna świetnie korespondować z samym koncertem – podkreśla. - Również nagłośnienie ograniczamy do minimum, aby wykorzystać naturalny pogłos tego miejsca. Minimalne będzie także oświetlenie, aby w sobotę mogła wybrzmieć przede wszystkim muzyka.

Muzyczne wędrówki po starówce

Pracownik Centrum Sztuki Galeria EL nie ukrywa jednak, że to niedziela, finał Elbląskiego Święta Muzyki, stanowi najbardziej wyczekiwany dzień. Będzie się on jednak różnił od poprzedniego, bo nie odbędzie się równolegle z Dniami Elbląga. - Wtedy ruch na Starym Mieście był zapewniony niejako „z automatu”, teraz chcemy przyciągnąć ludzi konkretnie na Święto Muzyki – mówi. Zaznacza, że nie chodzi tutaj o to, by w wydarzeniu miały uczestniczyć „nieprzebrane tłumy”, choćby ze względu na trwającą pandemię. - Może nawet lepiej, aby było tutaj mniej osób, ale rzeczywiście zainteresowanych muzyką – zastanawia się. - Cieszymy się jednak, że jest duży oddźwięk wśród artystów, zarówno lokalnych jak i tych spoza Elbląga. Jest on większy niż w zeszłym roku – zaznacza Wojciech Minkiewicz. - Nasi goście z Trójmiasta, którzy uczestniczyli w wydarzeniu w zeszłym roku, bardzo je sobie chwalili, choć było ono wtedy dosyć kameralne. Podkreślali, że w Trójmieście imprezy odbywającej się na takich zasadach nie było. Tym chętniej dołączą do nas w tym roku – mówi. Warto dodać, że tego dnia elbląskie Stare Miasto zabrzmi muzyką o godz. 15, a w związku ze świętem na starówce przygotowanych zostanie trzynaście muzycznych stacji. Do odwiedzenia ich wszystkich przez uczestników przewidziano dodatkową zachętę. - W każdym miejscu, w którym będzie się odbywać impreza, będzie można otrzymać pieczątkę na specjalnym formularzu. Po zebraniu wszystkich otrzymamy napis „Święto Muzyka”. Ci, którzy tego dokonają, mają szansę na otrzymanie przygotowanych nagród, w tym jednej nieco bardziej wartościowej, która będzie losowana – mówi. Wojciech Minkiewicz zaznacza przy tym, że trudno przewidzieć, ilu uczestników imprezy odwiedzi wszystkie te miejsca, liczy jednak, że uda się obdarować każdego, kto tego dokona. To jednak nie wszystko.

- W tym roku czeka nas też nowość, czyli przemarsz przez starówkę do Galerii EL, który rozpocznie się mniej więcej o godz. 19.30 – mówi pracownik galerii. - Chcemy, by jak najwięcej muzyków, którzy będą grali w ciągu całego dnia, wzięło w tym udział. Będziemy grać piosenkę tradycyjnie kojarzoną z takimi paradami w Nowym Orleanie: „Where the Saints Go Marching In”. Jest to znana piosenka wśród muzyków, szczególnie jazzowych, więc jest szansa, że wszyscy będą umieli ją zagrać – tłumaczy. Po przemarszu w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się Wielki Finał wydarzenia.

Granie zaplanowane, granie spontaniczne

Wojciech Minkiewicz zaznacza też, że tegoroczne Elbląskie Święto Muzyki ma cechować duża różnorodność stylistyczna. - Cieszy nas to, bo będzie jazz, folk, elektronika czy muzyka bliższa klimatom rockowym. Nie zabraknie klasyki czy muzyki chóralnej, wystąpi m. in. Cantata. Pojawią się też Szalone Małolaty, tu będzie pewniej bardziej rozrywkowo. To są bardzo mocne punkty na artystycznej mapie Elbląga – zaznacza.

Wyjątkowość imprezy z pewnością wiąże się z faktem, że zagrać podczas Elbląskiego Święta Muzyki może... każdy.

- Bardzo do tego zachęcamy i na to liczymy – mówi Wojciech Minkiewicz. - Każdy, kto ma ochotę, może się do tego grania dołączyć. Nasze podejście od strony organizatorów, choćby wcześniejsze zapisywanie muzyków na występy, wiąże się tylko z tym, by móc przygotować dla nich to, co potrzebne. W przypadku gitary można usiąść i grać, nic poza instrumentem do tego nie potrzeba, jeśli jednak ktoś chce zagrać na instrumencie wymagającym choćby konkretnego nagłośnienia, to trzeba to zorganizować. Stąd staraliśmy się tych wszystkich, którzy wcześniej zadeklarowali udział, zapisywać i opracować to wszystko logistycznie i czasowo – mówi. - Niemniej jednak im więcej spontanicznych działań i reakcji lokalnych artystów, tym lepiej – zaznacza. Dodaje też, że wcale nie musi tu chodzić o muzyków. - Jeśli ktoś maluje i zechce wyjść ze sztalugą na zewnątrz, nie mamy nic przeciwko. Będzie jeszcze bardziej ciekawie i kolorowo.

Organizatorzy wydarzenia cieszą się, że mimo trudności, jakie przyniosła ze sobą pandemia koronawirusa, mogą jednak zrealizować Elbląskie Święto Muzyki w przewidzianym terminie. - Niemal każdy koncert można przełożyć, a Święto Muzyki to impreza ściśle związana z kalendarzem – podkreśla Wojciech Minkiewicz. - Gdyby nie dało się inaczej, pewnie zrobilibyśmy to później, dobrze jednak, że nie było to konieczne – zaznacza.

Za organizację całego „muzycznego weekendu” na Starym Mieście odpowiada Centrum Sztuki Galeria EL i Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Warto dodać, że Elbląskie Święto Muzyki 2020 jest realizowane w ramach projektów dofinansowanych z Budżetu Obywatelskiego 2020. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.