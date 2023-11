Suche oczy w Galerii EL

W Centrum Sztuki Galeria EL odbył się wernisaż wystawy Marty Szulc „Suche oczy”. Wystawę można oglądać do 14 stycznia. Zobacz zdjęcia.

- Przepracowywanie traum przypomina chodzenie po spirali. Czasami wydaje się, że wracamy do punktu wyjścia, ale jesteśmy w nowej płaszczyźnie traumy, która wcześniej była niedostępna do zbadania. Nowa wystawa Marty Szulc „Suche oczy” jest kontynuacją jej wcześniejszych poszukiwań i pracy z wypartymi emocjami. Tytuł wskazuje na cechę traumy, którą jest niemożność zobaczenia, jaka jest rzeczywistość, ponieważ przeżywane wydarzenia są zbyt bolesne, aby je przyjąć. Ta forma ślepoty jest samoobroną, czasami jedyną możliwością uratowania siebie – czytamy w kuratorskim opisie wystawy.

Marta Szulc to absolwentka Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jest artystką wizualną rozwijającą swoją praktykę artystyczną w obszarze malarstwa i rysunku. W większości prac bada własne lęki i próbuje je przepracować, nadając im delikatną formę akwareli, ta estetyzacja lęku stała się sposobem na jego oswojenie. Obecnie koncentruje się na temacie traumy pokoleniowej. Poprzez własne doświadczenia w terapii oraz praktykę artystyczną chce wskazać na powszechność tych przeżyć, starać się je oswoić oraz dać przestrzeń do pracy z nimi. Jej prace były prezentowane w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii Foksal w Warszawie, CSW Kronika W Bytomiu, Galerii Białej w Lublinie, BWA we Wrocławiu, CSW Łaźnia w Gdańsku. Autorka komiksów: „ten z…” oraz „Spleen”.

- „Suche oczy” są takim elementem traumy, w moim odczuciu, kiedy przeżywamy jakieś wydarzenie przekraczające nasze możliwości. Wówczas zamrażamy się, nie chcemy mieć kontaktu z tym wydarzeniem. „Suche oczy” są tą sytuacją, takim emocjonalnym zamrożeniem się. Ma to swoje głębokie znaczenie, ponieważ w momencie przeżywania jakiegoś traumatycznego wydarzenia działa to jako samoobrona. W ten sposób bronimy się przed przeżywaniem rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przyjąć – mówiła podczas wernisażu Marta Szulc.

Wystawę można oglądać do 14 stycznia. Jej kuratorką jest Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL.