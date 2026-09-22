Syrenka Picassa w festiwalowych replikach

Dzisiaj (22 września) o godzinie 18 obejrzymy film "Syrenka Picassa" w reżyserii Janusza Zaorskiego.

Mary, młoda kobieta, przypadkowo odkrywa Syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że narysował ją Pablo Picasso podczas swojej wizyty w roku 1948! Mary jest zachwycona... nie każdy ma oryginalnego Picassa na ścianie swojego mieszkania. Nie zdaje sobie sprawy, że Syrenka postawi jej życie na głowie! Za ścianą mieszka Radomski, starszy mężczyzna, który pamięta wizytę Picassa. Odkrycie Syrenki wcale mu się nie podoba.

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl