Szalone Małolaty wystąpią z gwiazdami polskiej muzyki

Szalone Małolaty wystąpią razem z gwiazdami polskiej muzyki w koncercie "Wyspa dzieci czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1", Odbędzie się on 1 czerwca w Ostródzie, będzie transmitowany tydzień później na antenie TVP 2.

- Szalone Małolaty tydzień temu wróciły z pełnym workiem nagród z Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier z Suwałk, gdzie przewodniczącym był Aleksander Pałac, a obecnie przygotowują się do dużego koncertu, organizowanego dla TVP 2, w którym wystąpi gwiazdorska obsada. Jest to dla naszego Studia jak i dla Elbląga ogromne wyróżnienie! Spośród tylu dziecięcych zespołów właśnie nasze Szalone Małolaty zostały zaproszone do tego koncertu. Już pracujemy i utrwalamy materiał – podkreśla Katarzyna Panicz, założycielka Studia Artystycznego Szalone, Szalone Małolaty z Elbląga.

Podczas koncertu, który odbędzie się 1 czerwca o godz. 20 w amfiteatrze w Ostródzie, największe przeboje zespołu „2 plus 1” zaśpiewają m.in. Kayah, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ania Rusowicz, Paweł Stasiak, Halina Mlynkova, Andrzej Rybiński, który był w pierwszym składzie zespołu. Razem z nimi wystąpią najmłodsi podopieczni Szalonych.

Koncert, który poprowadzą Maria Szabłowska i Marek Dutkiewicz, będzie nagrywany dla TVP 2 i zostanie wyemitowany na antenie tej stacji w sobotę, 7 czerwca.

Fundacja TVP razem z Polską Fundacją Muzyczną, która na stałe opiekuje się Elżbietą Dmoch (wokalistką 2 plus 1), przeprowadzą w trakcie koncertu zbiórkę na "godne życie Elżbiety Dmoch"

Zobacz zwiastun koncertu