Szyfry z okazji 100. rocznicy urodzin Wojciecha Hasa

W środę 25 czerwca o godzinie 18 kino Światowid zaprasza na wyjątkowy pokaz filmu „Szyfry” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Seans odbywa się w ramach ogólnopolskiego przeglądu „HAS. KRONIKI WYOBRAŹNI", organizowanego z okazji 100. rocznicy urodzin reżysera.

„Szyfry” to kameralny dramat psychologiczny z 1966 roku, który porusza temat wojennej traumy i trudnych relacji rodzinnych. Główny bohater, Tadeusz, powraca do Polski po latach spędzonych na emigracji w Anglii. Dramatyczny list od syna staje się początkiem bolesnej podróży w przeszłość – do wspomnień, które wciąż dzielą, zamiast łączyć. W cieniu rodzinnych tajemnic i niezabliźnionych ran wojennych, Has tworzy poruszający portret człowieka zagubionego w świecie dawnych bliskich.

Po widowiskowym „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Has wraca tu do bardziej ascetycznej, lecz mistrzowskiej formy. „Szyfry” to film niedoceniony, a jednocześnie niezwykle oryginalny – łączący realistyczne obrazy z symbolicznymi wizjami, stanowiący krytyczną polemikę z mitem „szkoły polskiej”.

To znakomita okazja, by zobaczyć ten rzadko pokazywany film na wielkim ekranie, w odrestaurowanej cyfrowo wersji. Kino Światowid i Stowarzyszenie Kin Studyjnych zapraszają wszystkich miłośników ambitnego kina na spotkanie z jednym z najbardziej intrygujących dzieł Wojciecha Jerzego Hasa.

Pozostałe tytuły będzie można obejrzeć w następujących terminach: 30.07 „Jak być kochaną”, 27.08 „Rękopis znaleziony w Saragossie”, 17.09 „Nieciekawa historia”, 22.10 „Niezwykła podróż Baltazara Kobera”.

Bilety na stronie kina: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie kina.