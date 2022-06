007, najsłynniejszy agent Jej Królewskiej Mości był głównym bohaterem niedzielnego koncertu, który kończył Dni Elbląga. W tango z Jamesem Bondem ruszyła plejada artystów z towarzyszeniem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Zobacz zdjęcia.

- Program dzisiejszego wydarzenia powstał specjalnie na ten koncert. Specjalnie, bo chcieliśmy go zagrać z jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w tym kraju – mówił Hadrian Tabęcki z zespołu Tango Attack, pomysłodawca koncertu i aranżer utworów.

Jak pewnie wszyscy miłośnicy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wiedzą - to nie było pierwsze spotkanie Tango Attack z elbląskimi kameralistami. Długa współpraca zaowocowała koncertem, który wydawać by się mogło był samograjem. Wszak James Bond jest ikoniczną postacią popkultury, filmy i muzykę z nich znają wszyscy.

Na scenie pojawiły się Anna Ozner, Olga Szomańska i Natalia Sikora, które zaśpiewały najbardziej znane utwory z cyklu filmów o agencie Jej Królewskiej Mości. "Live and let die", "Goldeneye", "World is not enough" – tak się zaczęła muzyczna podróż z agentem z licencją na zabijanie.

- Większość piosenek jest napisana dla kobiet, ale trzy zostały napisane dla mężczyzny – zdradził Hadrian Tabęcki.

W wykonaniu Marcina Januszkiewicza mogliśmy wysłuchać utworów "Writing's, on the wall", "You know my name" i "We have all the time". Dodatkowo na scenie mogliśmy podziwiać popisy taneczne Rafała Maseraka i Anny Głogowskiej.

Z Elbląską Orkiestrą Kameralną melomani będą mogli się spotkać ponownie już w przyszłym tygodniu podczas Elbląg Music Masterclass. Więcej o tym wydarzeniu tutaj.