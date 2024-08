Teatralnie w Bażantarni

„Słoneczną linię“ Iwana Wyrypajewa przedstawili aktorzy elbląskiego teatru w ramach Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. To już przedostatnie spotkanie z tegorocznego cyklu. Zobacz zdjęcia.

„Słoneczną linię“ Iwana Wyrypajewa elbląska publiczność mogła już zobaczyć w ramach teatralnej „Sceny przy stoliku“ w litym tego roku. „„Słoneczna Linia”, to jeden z nowszych jego utworów. Tym razem znany dramaturg i reżyser dotyka tematu tak bardzo aktualnego w naszych czasach, czyli budowania komunikacji między ludźmi. Tytułowa słoneczna linia, to pewnego rodzaju granica, która przebiega między ludźmi. Gdzie jest ta granica między bohaterami – małżeństwem Barbrą i Wernerem Soleilan? Czy uzyskamy odpowiedź? Od kilku godzin On i Ona starają się dojść porozumieć. Rozstaną się czy ciężka próba ich umocni? Może nadejdzie spokój? Czy każdy związek można uratować?“ - możemy przeczytać na stronie internetowej teatru.

W spektaklu wystąpili elbląscy aktorzy młodego pokolenia: Patrycja Bukowczan i Filip Warot.

Za tydzień w Bażantarni finał tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego - koncert „Bandy Czworga“.