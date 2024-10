To była wyjątkowa muzyczna podróż

O tym, że genialny dyrygent to prawdziwa moc orkiestry przekonali się uczestnicy koncertu pt. „Smyczkowe Dialogi Mistrzów”. Thomas Kolb, niemiecki dyrygent 28 września wystąpił wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i utwierdził zebranych w przekonaniu, że jest prawdziwym huraganem emocji. Zobacz zdjęcia.

To był wieczór pełen wrażeń. Elbląska Orkiestra Kameralna prowadzona przez niezwykle utalentowanego dyrygenta przeniosła wypełnioną po brzegi publiczność w podróż pełną emocjonalnych wyzwań.

Thomas Kolb udowodnił, że jest wulkanem energii, którego nie dotyczy dyrygencka zachowawczość. Poprowadził on orkiestrę ku szczytom wirtuozerii, drogą wiodącą przez dzieła Felixa Mendelssohna-Bartholdy’iego i Richarda Straussa. Maestro uważa, że solista jest jedynie dodatkiem do fundamentu, który stanowi każda orkiestra. Prawdziwa moc drzemie w całym zespole. W naszych muzykach EOK tej mocy zdecydowanie nie brakowało, co sprawiło, że ten wieczór stał się dla zgromadzonych niezapomnianym przeżyciem.

Energia muzyków przeniosła się na publiczność - owacjom na stojąco nie było końca! Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

