Kolejne dni elbląskiego "Lata w formie" niosą ze sobą kolejne atrakcje i wydarzenia. Co nas czeka od czwartku do niedzieli?

W czwartek (8 lipca) od 17.30 do 18.30 UKS Wikingowie poprowadzi zajęcia sportowe na torze Kalbar, a 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na "Kino Niespodziankę".

W piątek (9 lipca) na melomanów czeka Jazzbląg. To już 10. edycja tej imprezy, która statuje o 18 w Galerii EL i potrwa do niedzieli włącznie.

- Nie zabraknie „gorących” nazw i nazwisk, muzyków już utytułowanych i wielokrotnie nagradzanych. Dobór artystów ma jednak przede wszystkim zapewnić słuchaczom poczucie, że są na bieżąco z jednymi z najciekawszych muzycznych projektów prezentowanych obecnie na polskiej scenie – zachęcają do udziału w imprezie organizatorzy. Szczegóły tutaj.

10 lipca to kolejno "Sobota z tenisem" na torze Kalbar (9-12), Szkicologia w pracowni plastycznej RYT przy Studziennej 26B (10-13) i organizowana przez PTTK "Sobota z przewodnikiem" (10 przy Bramie Targowej).

- Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu i nie tylko. Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich legend, historii i przewodnickich ciekawostek – pisze o tej inicjatywie PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

O 14 gratka dla miłośników "Gwiezdnych wojen", czyli otwarcie wystawy "Gwiezdna flota" w Ratuszu Staromiejskim, ekspozycji przygotowanej przez grupę Yavin. Do połowy sierpnia będzie tam można oglądać modele statków z uniwersum George'a Lucasa.

- Zapraszamy do wizyty w świecie "Star Wars" wszystkich fanów, młodszych i tych zaprawionych w znajomości gwiezdnej sagi. "Dawno, dawno temu" i jednocześnie tu i teraz mamy jedyną okazję w naszym mieście zaprezentować nasze widzenie świata fantazji i magii kina. Zapraszamy na naszą wystawę. Yavin prezentuje to, co chcielibyście zobaczyć dawno, dawno temu w pewnej galaktyce... - tak o wystawie mówił jeden z jej autorów, Adam Kulesza, w artykule portElu jej poświęconym. Więcej tutaj.

Sobotnie popołudnie i wieczór to z kolei koncert Carillon przed Ratuszem Staromiejskim (15-18) i sjesta w parku Modrzewie (16-20). O 21.45 przy elbląskim muzeum zobaczymy film "Wszystkie pieniądze świata" w ramach "Letniego kina pod chmurką". Dodajmy, że tego dnia odbędą się też kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (trwamwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę).

W niedzielę (11 lipca) odbędzie się turniej plażówki o Puchar Prezydenta Elbląga (9-17 na boisku przy dawnej Tortudze), od 11 do 14 na dziedzińcu muzeum kolejna "Łucznicza niedziela", a od 12 do 13, także przy muzeum, "Warsztaty Piekarczyka" (pieczenia chleba i nie tylko).

O 17 w muszli koncertowej w Bażantarni kolejna dawka Letniego Salonu Muzycznego. Tym razem "Bez pestek". Recital Mikołaja Ostrowskiego.

- Pamiętamy oryginalny, nie do podrobienia głos, pełen emocji, ogromną wrażliwość w odczytywaniu zarówno polskich jak i rosyjskich bardów. Po raz pierwszy wystąpi na scenie muszli koncertowej w Bażantarni z recitalem, na który złożą się perełki piosenki poetyckiej, znane i lubiane utwory, które wyszły spod pióra m.in. Agnieszki Osieckiej, Kory, Korteza czy Wojciecha Młynarskiego w ciekawych aranżacjach. Mikołajowi Ostrowskiemu towarzyszyć będzie zespół w składzie: Dariusz Łapkowski – instrumenty klawiszowe, Marcin MarS Sadowski - gitary, Krzysztof Narodowski - perkusja, Artur TuBass Tubielewicz - gitara basowa – tak o Mikołaju Ostrowskim i jego recitalu pisze Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Więcej tutaj.

Szczegóły dotyczące wydarzeń "Lata w formie" poznamy na tej stronie.