Twórcza siła uczniów

To już 16. wystawa końcoworoczna uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Efekt ich pracy podczas całego roku szkolnego można oglądać w Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych znajdują się na obu piętrach holu CSE Światowid i w Galerii Nobilis. Są tu rysunki, prace malarskie, graficzne, fotograficzne, wykonywane przez cały rok szkolny i wybrane jako najlepsze przez nauczycieli szkoły.

- To dla mnie bardzo radosna i dumna część pracy, kiedy mogę otwierać wernisaże i podziwiać efekty pracy naszych uczniów i jednocześnie widząc rezultaty naszej pracy – mówiła podczas wernisażu wystawy Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

- Wystawa opowiada o każdej części naszej pracy. Są tu prace rysunkowe, malarskie, graficzne warsztatowe, graficzne projektowe, fotografia. Te rzeczy się ze sobą łączą, przenikają. To rzeczy, które dzieją się w czasie i nie dzieją się same – mówiła Katarzyna Swoińska, kierownik sekcji artystycznej w LSP. – To jest ten czas, kiedy możecie zapytać autorów, o co chodzi w ich pracach, bo nie zawsze to widać na pierwszy rzut oka. Gratuluję uczniom, nauczycielom. I życzę twórczej siły także w następnym roku.

(fot. CSE Światowid)

Każda z klas miała różne zadania do wykonania w przygotowaniach do wystawy. – Jednym z naszych zadań było pokazanie martwej natury, w którym problemem było to, że wszystkie przedmioty były białe lub czarne. Najciekawsze było to, jak przedstawić te wszystkie przedmioty w tym samym kolorze, żeby się odróżniały, by był kontrast – mówi Emilia Kapłon, uczennica czwartej klasy. – Ja przedstawiłam białą martwą naturę, stosując mieszaną technikę – malarstwo z rysunkiem. Fajnie jest odejść od tradycyjnej techniki.

Wystawę można oglądać do połowy sierpnia.