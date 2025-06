Uczniowie technikum fotografii i multimediów zadebiutowali w Bibliotece Pedagogicznej

W murach Warmińsko‑Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu w dniu 17 czerwca 2025 miało miejsce wyjątkowe wydarzenie — otwarcie wystawy przedstawiającej zdjęcia wykonane przez uczniów klas o profilu technik fotografii i multimediów.

Ekspozycja to efekt zaangażowania młodych twórców, gdzie znajdziemy kalejdoskop emocji, barw i tematów – od portretów pełnych ekspresji, przez krajobrazy miasta, po eksperymentalne ujęcia abstrahujące rzeczywistość.

Warto zaznaczyć, że Biblioteka Pedagogiczna przy ul. Świętego Ducha 25 to miejsce z ponad 70-letnią tradycją działania w edukacji i kulturze Elbląga (wmbp.edu.pl). W przestronnych salach dostosowanych do spotkań i warsztatów młodzież znalazła swoje naturalne środowisko do zaprezentowania efektów swojej pracy.

Ekspozycja będzie dostępna dla mieszkańców Elbląga aż do końca wakacji – to doskonała okazja, by osobiście zapoznać się z wizją młodych adeptów fotografii. Organizatorzy – nauczyciele zawodu – oraz dyrekcja szkoły wraz z Dyrektor Biblioteki, Panią Elżbietą Mieczkowską, serdecznie zapraszają na spokojny spacer po kadrach pełnych pomysłów i świeżych perspektyw.

Wystawa podkreśla znaczenie współpracy szkoły i instytucji kultury. To nie tylko pokaz umiejętności technicznych i artystycznej wrażliwości uczniów, ale także świadectwo tego, jak ważne są inicjatywy edukacyjne i kreatywne projekty w życiu lokalnej społeczności.

Zapraszamy wszystkich – miłośników fotografii, rodziców, nauczycieli oraz tych, którzy chcą wspierać młode talenty – do odwiedzenia wystawy, która odsłania autentyczne spojrzenie na świat uczniów ZSG.

Warto zobaczyć – do zobaczenia w Bibliotece Pedagogicznej!