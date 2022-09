Uta Przyboś na Wielorzeczu

Autorka pięciu tomów poetyckich. Laureatka Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Bohaterka cyklu „Wiersze dla Uty“ Juliana Przybosia (taty poetki). Malarka, autorka cyklów prac m. in.„Odejścia", „Konie Apokalipsy", „Ikonostas Krymski", „I ching", „Nosorożce GMO", „Po", „Z tej ziemi". Uta Przyboś będzie gościem Festiwalu Literatury „Wielorzecze“ będzie Uta Przyboś.

„Wyraz „Uta“ po japońsku znaczy poezja, ale... W tym przypadku droga do wierszy była odrobinę kręta. Przyszła poetka dwa lata studiowała matematykę, aby później kontynuować naukę na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.“ - pisaliśmy w zapowiedzi festiwalu.

Tę krętą drogę do poezji trochę tłumaczy rodzina. Ojcem poetki jest Julian Przyboś. (Dygresja SM: I weź się człowieku zmierz z legendą). Tata poświęcił córce cykl wierszy pt. „Wiersze dla Uty“. Zostały one wydane w tomie „Wiersze i obrazki“ w 1970 r. - Rzeczywiście fakt, że mój ojciec był poetą i to, że poezja w moim domu urastała do poziomu sacrum, skutecznie hamowało mnie przed tym, żeby w ogóle aspirować do zajęcia się nią. Ale pewnego razu, a było to w 2004 roku, mój przyjaciel wyznał mi, że pisze wiersze i dał mi je do przeczytania. Pomyślałam wtedy: „Skoro on może, dlaczego ja miałabym nie spróbować?”. Ośmieliło mnie to i… zaczęłam pisać. Otworzył się dla mnie nowy świat, a może raczej poczęłam istnieć jeszcze intensywniej - mówiła Uta Przyboś w wywiadzie dla portalu siedemosmych.pl

A potem poszło już z górki. Poetka debiutowała w czasopiśmie literackim „Odra“. Publikowała też m. in. w „Akcencie", „Kwartalniku Świętokrzyskim", „Liry Dramie", „Migotaniach", „Okolicy Poetów", „Toposie", „Twórczości", „Więzi", „Wyspie". Warto też wspomnieć, że przed „etapem poezji“ w latach 90. tych współpracowała z poznańskim „Arkuszem", w którym publikowała recenzje z wystaw i wywiady.

Wydała kilka własnych tomików poezji. „Prosta“ zdobyła Nagrodę im Cypriana Kamila Norwida, była nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz nagrody Orfeusza.

Warto też zwrócić uwagę na malarski dorobek Uty Przyboś. Artystka ukończyła Królewską ASP w Brukseli i ASP w Warszawie na wydziałach malarstwa ze specjalizacją dodatkową – rzeźba. Jej praca została wyróżniona w konkursie na pomnik Wielkiej Księżnej Charlotte w Luksemburgu.

Maluje techniką olejną pastelem olejnym i technikami własnymi. Najczęściej maluje cykle m. in. Odejścia", „Konie Apokalipsy", „Ikonostas Krymski", „I ching", „Nosorożce GMO", „Po", „Z tej ziemi".

Spotkanie z Utą Przyboś odbędzie się 24 września o godzinie 18.30 w Bibliotece Elbląskiej.

