Wczasy z Różą

Koncerty grup Róża i Wczasy na terenie Grupy Wodnej zainaugurowały cykl koncertów Miasto. Gramy. Zobacz zdjęcia z koncertu.

Na przystani Grupy Wodnej ruszył dziś cykl koncertów Miasto. Gramy. Jego założeniem są koncerty w miejscach, które z koncertowaniem nie do końca się kojarzą. Akurat dzisiejsza miejscówka, naszym zdaniem, do koncertowania nadaje się wybitnie i nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby koncerty mniej znanych składów odbywały się tam regularnie.

Dziś przed elblążanami zaprezentowały się grupy Róża oraz Wczasy. Róża to stosunkowo młody zespół (zadebiutował w kwietniu ubiegłego roku utworem „Oczy” utrzymanym w post punkowym klimacie), chociaż jego członkowie na scenie muzycznej są obecni od lat. W lutym tego roku ukazała się debiutancka płyta „Bu!” i to głównie utwory z tej płyty zaprezentowali artyści. I nie należy się sugerować tym, że skoro „Oczy” były postpunkowe, to cała reszta też jest taka. Utwory grupy to mieszanina indie rocka, brytyjskiego postpunku, synth popu i alternatywnego r’n’b. Naszą uwagę przyciągnął utwór „Róża” o balladowym charakterze.

Kolejnym zespołem, który pojawił się pod namiotem były Wczasy. To już zespół bardziej doświadczony na muzycznej scenie. Ich muzyka stanowi też mix kilku gatunków – efekt jest czasami zaskakujący.

Jutro (5 czerwca) w tym samym miejscu wystąpi grupa P.Unity. Początek koncertu o godzinie 19.

Program całego cyklu znajdziesz tutaj.