We wrześniu ruszamy pełną parą - nowy sezon w Centrum Tańca Promyk!

Wrzesień to czas nowych początków, a Centrum Tańca Promyk w Elblągu wita go z rozgrzanymi parkietami i mnóstwem energii! Z myślą o miłośnikach tańca, niezależnie od wieku, przygotowaliśmy ofertę zajęć, która porwie Was do tańca – i to dosłownie! Zobacz galerię z prezentacją oferty zajęć.

Promyk – Tu taniec łączy pokolenia! Nowy sezon taneczny w „Promyku” zapowiada się w rytmie pełnym pasji i pozytywnych wibracji. Dla najmłodszych tancerzy przygotowaliśmy m.in. Rytmikę, Dziecięcą Akademię Tańca oraz Hip-Hop – bo kto powiedział, że zabawa na parkiecie musi być statyczna? Dzieci i młodzież będą mogli poczuć rytm w sercu także na zajęciach gimnastyki artystycznej, zumba kids oraz latino kids. A jeśli to za mało, zapraszamy na taniec współczesny, taniec jazzowy i taniec sportowy, gdzie każdy krok prowadzi prosto na podium! Dla dorosłych mamy równie atrakcyjną ofertę – czy to Caribbean Dances Solo lub w Parach czyli gorące rytmy prosto z Karaibów rozgrzeją każdą pogodę! Dla tych, którzy wolą połączyć taniec z treningiem, przygotowaliśmy zajęcia Lady Latino, Stay Fit, Pilates oraz klasyczny kurs tańca towarzyskiego, idealny dla par. Seniorzy również znajdą coś dla siebie – w naszej ofercie znajdują się zajęcia Pilates 60+, Fizjo Piłka, Fitness 60+, Sprawny Senior oraz Zdrowy Kręgosłup. Dzięki temu zdrowie i forma pozostaną w najlepszej kondycji. Pierwszy taneczny krok za darmo! Od 9 do 15 września 2024 oferujemy nowym uczestnikom tydzień bezpłatnych zajęć. To idealna okazja, by sprawdzić, która taneczna propozycja najbardziej Wam odpowiada. Niech ten pierwszy krok będzie początkiem wspaniałej tanecznej przygody w „Promyku”! Nie czekajcie, tylko zadzwońcie już dziś pod numer +48 55 611 01 30 lub napiszcie na promyk@swiatowid.elblag.pl. Przygotujcie wygodne buty, zabierzcie uśmiech i dołączcie do nas – w „Promyku” każdy dzień jest powodem do tańca! Więcej o nowej ofercie CT Promyk znajdziecie w zakładce Kursy i sekcje na stronie www.swiatowid.elblag.pl, lub w linku poniżej: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/informacje/1123,kursy-i-sekcje

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"