Weekend z Millennium Docs Against Gravity

Już w najbliższy weekend miłośnicy kina dokumentalnego najwyższej próby, mają niepowtarzalną okazję zanurzyć się w świat najciekawszych historii z całego globu. Trwa 22. edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity – największego święta filmu dokumentalnego w Polsce, które od lat przyciąga widzów spragnionych autentycznych opowieści i głębokich refleksji nad współczesnym światem.

W dniach 16-18 maja zapraszamy do Kina Światowid na specjalne pokazy filmów, które zdobyły uznanie na międzynarodowych festiwalach i podbiły serca widzów oraz jurorów. Wśród nich znajdą się:

"Kwiat ośmiu gór" – poruszająca opowieść o ludziach, którzy żyją z dala od zgiełku dolin, dookoła rozległej góry Monte Rosa, między Piemontem, doliną Aosty i Szwajcarią.

Ciemna strona Mount Everest" – wciągający dokument ukazujący piękno szczytów Himalajów. Tym razem oglądamy go z rzadkiej perspektywy – Szerpów, bez których nie odbyłaby się żadna wyprawa.

"Ernest Cole: odnaleziona legenda" – dokument przybliżający życie i twórczość jednego z pierwszych czarnych, niezależnych fotografów w Republice Południowej Afryki – kultowej postaci – Ernesta Cola.

"One to One: John i Yoko" - film, który rzuca nowe światło na historię Johna Lennona i Yoko Ono. Skupia się na ważnym okresie przemian w ich życiu, gdy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkali w Nowym Jorku.

„Pan Nikt kontra Putin" - wciągający dokument o nauczycielu w małym miasteczku na Uralu, którego gabinet jest bezpieczną przystanią dla punków i innych buntowników. Jednak wszystko zmienia się, gdy po agresji na Ukrainę Putin rozpoczyna militaryzację szkół w Rosji.

"Riefenstahl" - film przedstawia psychologiczny portret Leni Riefenstahl, odsłaniający to, co reżyser nazywa „uwodzicielską naturą faszyzmu”.

Bilety dostępne w kasie kin oraz online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl