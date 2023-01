Bohaterami środowego wieczoru w CSE Światowid byli nasi Czytelnicy, autorzy fantastycznych zdjęć, którzy potrafią wypatrzeć wyjątkowy szczegół i uchwycić niepowtarzalny moment. To wyjątkowe osoby, które zachwycają się przyrodą, architekturą, ale też drugim człowiekiem, promując Elbląg i region. Wernisaż Fotka Miesiąca odbył się po raz szesnasty i zgromadził tłumy miłośników fotografii. Zobacz zdjęcia.

- Szczególnie serdecznie witam uczestników naszego konkursu. To wy jesteście bohaterami tego wieczoru. Cieszę, że po dwóch latach przerwy spowodowanej covidem możemy ponownie spotkać się i zaprezentować te niezwykłe zdjęcia. Uczestnicy tego konkursu mają ogromny wkład w promocję Elbląga i regionu. Jest to według mnie ogromna wartość i jedna z przyczyn, że ten konkurs nie traci na aktualności i popularności - mówił Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl.

W uroczystym wernisażu wystawy uczestniczył m.in. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Gratuluję szesnastej edycji konkursu Fotka Miesiąca. Nie sztuką jest coś zacząć, ale kontynuować tak długo. Fotografie są faktycznie super. Konkurs pozwala jego uczestnikom realizować zainteresowania i pasje związane z fotografią – mówił prezydent Elbląga.

Marcin Krasowski, którego zdjęcie trafiło na okładkę kalendarza Fotka Miesiąca 2023, zajmuje się amatorsko fotografią od wielu już lat. W konkursie Fotka Miesiąca brał udział kilka razy. Najchętniej fotografuje ludzi oraz pejzaże.

- To zdjęcie okładkowe zaraz po zrobieniu skojarzyło mi się z filmem „Ziemia obiecana”. Jest tam taki kadr, który bardzo przypomina tę fotografię. Lubię fotografować Elbląg, nie jestem jego mieszkańcem, więc mam inne spojrzenie na to miasto. Jest tutaj wiele ciekawych rzeczy do uchwycenia w kadrze - mówi Marcin Krasowski, który mieszka w Pasłęku.

Zdjęcie pana Marcina wygrało też w głosowaniu naszych Czytelników na najładniejsze zdjęcie konkursu Fotka Miesiąca. Od wydawcy portEl.pl otrzymał za to nagrodę w wysokości 250 zł. - Cieszę się. Zdanie czytelników, czyli niezależna opinia o tym zdjęciu, to największa nagroda - dodaje pan Marcin.

W kalendarzu znajdziemy m.in. zdjęcie zatytułowane „Letnich nocy czar” autorstwa Mariusza Ciągadlaka. - To zdjęcie wykonałem na molo w Kadynach, we współpracy z kolegą. Płomienie, które widać na fotografii, powstały od latarki. Mówiąc wprost, kolega biegał z latarką po molo, a ja wykonałem zdjęcie wykorzystując długi czas naświetlania. W oddali widać na zdjęciu obłoki srebrzyste, które pojawiają się na niebie w maju – mówi pan Mariusz.

Nocne zdjęcia nieba to „konik” pana Mariusza. - To już jest zaawansowana fotografia, trzeba mieć dobry sprzęt i modyfikowany tak, żeby można było nim widzieć więcej, niż ludzkim okiem. Takie zdjęcia trzeba planować: noc nie może być księżycowa, musi być przejrzyste powietrze. Planuje się je z wyprzedzeniem miesiąca, dwóch, czasem nawet rok. Zdjęcie Drogi Mlecznej planowałem dokładnie 12 miesięcy. Pojawia się ona na niebie od końca lutego i można wówczas na nią polować. Trzeba wybrać sobie dobre miejsce, dobry czas, tak aby było widać już centrum Drogi Mlecznej no i czekać na pogodę. Najbliższe plany zdjęciowe to nocne fotografie w Słobitach, w scenerii zabytkowego pałacu. Z tego miejsca jest przepięknie widoczna Droga Mleczna. W tym roku będę też polował na gwiazdozbiór Oriona. To tzw. zimowa konstelacja gwiazd – mówi pan Mariusz, który często wykonuje nocne zdjęcia nieba przy współpracy Parku Astronomicznego w Roninie.

fot. Anna Dembińska

Z kolei Dorota Łoś jest autorką zdjęcia „O świcie”. - Fotografia to moja pasja. W kalendarzu Fotka Miesiąca jestem czwarty raz. Zdjęcia robię przede wszystkim dla samej siebie, rzadko pokazuję je publicznie. Zdjęcia to piękne, zatrzymane chwile, lubię do nich wracać. Myślę, że mam dobre oko do zdjęć. Dostrzegam coś ciekawego tam, gdzie inni nic nadzwyczajnego w tym nie widzą – mówi pani Dorota.

Na konkurs Fotka Miesiąca Czytelników portEl.pl otrzymaliśmy w ubiegłym roku kilkaset zdjęć. W Kalendarzu Fotka Miesiąca 2023 znalazły się m.in. zdjęcia: Marcina Krasowskiego "Ziemia obiecana", Janusza Piotrowskiego "Zimowy Park Kajki", Zbigniewa Siwonia "Pierwszy śnieg", Adama Nieczuja-Ostrowskiego "Riwiera Kadyny", Marcina Iwaniaka "Noc w Muzeum", Piotra Leibnera "Amfiteatr", Wiktora Kulesy "Koziołek", Łukasza Krakowskiego "Kadyńska serpentyna", Mirosława Marcinkowskiego "Pierwszy świt października", Doroty Łoś "O świcie".

A na wystawie w CSE Światowid do końca lutego można oglądać w sumie 80 fotek kilkudziesięciu autorów. W nagrodę wszyscy otrzymali od portEl.pl kalendarze Fotka Miesiąca, vouchery do wykorzystania w serwisie NaWynos, a także czapki na zimę z logo portEl.pl z napisem NIEZŁY APARAT.

Zobacz też fotoreportaż z wernisażu autorstwa Henryka Myślińskiego.