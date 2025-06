Wiosna Juliette w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy w kinie Światowid zaprasza na seans filmu „Wiosna Juliette”, który odbędzie się w czwartek 26 czerwca o godzinie 19. Projekcję poprzedzi wprowadzenie i rozmowa po filmie, które poprowadzi dr Bartosz Filip– filmoznawca i stały gość spotkań DKF.

Juliette, grana przez Izïę Higelin – laureatkę Cezara, to 35-letnia ilustratorka książek dla dzieci. Bohaterka wraca do rodzinnego miasta, by spędzić dwa tygodnie z rodziną, z którą od dawna nie miała kontaktu. Na miejscu mierzy się z galerią barwnych osobowości: ojcem-bajarzem, nieobecną matką-artystką, zabieganą siostrą i schorowaną babcią. Podczas tego niełatwego spotkania na nowo odżywają stare wspomnienia, pojawiają się skrywane prawdy i sekrety, które wpływają na wzajemne relacje.

Wśród rodzinnych napięć Juliette odnajduje chwilę wytchnienia dzięki spotkaniu z intrygującym, czarującym mężczyzną. „Wiosna Juliette” to ciepła, inteligentna komedia, która z humorem i empatią opowiada o tym, co trudne i bliskie każdemu – rodzinie, pamięci i potrzebie bliskości.

Bilety dostępne są na stronie kina: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie.