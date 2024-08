Woda i elbląscy kameraliści

Żywioły nie tylko rządzą naturą, ale są też inspiracją dla wielu artystów, między innymi kompozytorów. O tym przekonali się dziś (30 sierpnia) uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. Zobacz zdjęcia.

Cykl „Żywioły” składa się z czterech koncertów. Tematem pierwszego była woda oraz jej znaczenie w życiu człowieka.

- Muzyka kocha naturę, a kompozytorzy nieustannie inspirują się tym, co nas otacza - mówi Aleksandra Ostrowska, instrumentalistka prowadząca spotkanie, która przyznaje, że jej misją jest zarażanie innych miłością do muzyki. - Z okazji kończących się wakacji, zaczynamy od wody, żywiołu nieskończonego.

Spotkanie przeznaczone było dla najmłodszych melomanów, aby zaciekawić ich muzyką klasyczną oraz poszerzyć ich wiedzę na temat wody.

- Staramy się zapewniać dzieciom koncerty o różnej tematyce. Oczywiście realizujemy takie pomysły, które mogą się im spodobać. Zależy nam, żeby za każdym razem było to coś innego - wyznaje Aleksandra Ostrowska.

Mali słuchacze mieli okazję wysłuchać fragmentów takich utworów, jak „Wiosny” i „Zimy” z „Czterech Pór Roku” Antonio Vivaldiego, „Jeziora Łabędziego” Piotra Czajkowskiego czy „Preludium Deszczowego” Fryderyka Chopina.

fot. Anna Malik

Spotkanie było okazją nie tylko do podziwiania występów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, nawiązujących do wody, ale też do wielu gier i quizów, w których dzieci chętnie wzięły udział. Poprzez zabawę i śpiew, zapamiętywały ciekawostki o wodzie oraz o ekologii.

Gościem specjalnym była Urszula Hazuka, 27-letnia harfistka z Gdańska, od około roku współpracująca z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

- Wychodzę z założenia, że dziecko to najszczerszy odbiorca. Reakcje dzieci są autentyczne, co bardzo lubię. Sama zaczęłam grać, gdy byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej i teraz chciałabym wpływać muzyką na najmłodszych - przyznaje Urszula Hazuka. - Bardzo się cieszę, że mogę tu dziś występować, Elbląska Orkiestra Kameralna jest świetna, jedna z lepszych, z jakimi grałam, dźwięk naprawdę na najwyższym poziomie.

Urszula Hazuka wystąpiła z trzema utworami. Solo w kompozycji „Mała fontanna”, „Łabędź” w duecie z wiolonczelą oraz fragmencie utworu Claude'a Debussy’ego w towarzystwie całej orkiestry.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej