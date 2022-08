Z USA do Bażantarni

W ramach XXV edycji Letniego Salonu Muzycznego lipiec zamknął koncert The Hope Singers, amerykańskiego chóru mennonitów. Dzisiejsze (31 lipca) spotkanie nosiło tytuł „Alleluia”. Zobacz zdjęcia.2

Chór, którego skład tylko częściowo jest stały (chętni na udział w tournée „zgłaszają się do udziału lub są wybierani na podstawie osobistych kwalifikacji muzycznych”), wykonuje utwory kompozytorów klasycznych, hymny religijne, śpiewy afrykańskie, gospel... Repertuar jest więc bogaty. Sami mennonici mają także historię związaną z Elblągiem i z regionem (zob. tutaj), stąd koncert The Hope Singers w Bażantarni miał szczególny wydźwięk.

- Członkami chóru są osoby, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady – mówił Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. A. Sewruka. Ich koncerty w Polsce odbywają się co dwa lata, ich trasa w kraju obejmuje w tym roku 12 miejsc. - To chyba najliczniejszy zespół, który występował w ramach Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Trochę się bałem, że będzie ich więcej niż publiczności, ale publiczność nas nie zawiodła - żartował dyrektor.

- Dziękujemy za ciepłe przyjęcie w Elblągu. Będzie to koncert różnych tradycji, z różnych kręgów muzycznych - przekazali na początku koncertu artyści. Życzyli słuchaczom dobrze spędzonego czasu podczas tego niedzielnego wieczoru.

Fot. Mikołaj Sobczak

„Społeczność mennonicka, co prawda nieliczna, odegrała bardzo znaczącą rolę w historii rozwoju Żuław, przyczyniając się do ich intensywnego rozwoju gospodarczego. Przez cztery stulecia delta Wisły była dla nich ojczyzną. Wszystko zaczęło się w XVI wieku w Niderlandach, kiedy to powstał mennonityzm, jako jeden z ruchów protestanckich. Jest to odłam anabaptyzmu, który swą nazwę wywodzi od swego założyciela Menno Simonsa. Obecnie uznaje się, że na świecie, głownie w Kanadzie, USA, Niemczech i Rosji żyje około 1 mln mennonitów” – podaje strona powiatu elbląskiego. Dodajmy, że Polska zagwarantowała im swobody religijne, gdy uciekali ze swojego kraju w związku z prześladowaniami ich wyznania w XVI w. Ich przedstawiciele żyli również w Elblągu.

W trakcie Letniego Salonu Muzycznego znów zbierano środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do włączenia się w akcję zachęcała Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kolejne spotkanie w muszli koncertowej już 7 sierpnia. Tym razem „Scena przy stoliku”. Na miłośników teatru czeka „Nocny portier i kobieta finalna” Anny Burzyńskiej, wystąpią Karina Węgiełek i Artur Hauke.

XXV Letni Salon Muzyczny realizuje Elbląskie Stowarzyszenie Kulturalne wraz z Teatrem im. A. Sewruka.

