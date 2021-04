12-latkowie z Olimpii wznowią rozgrywki

(fot. Olimpia Elbląg)

Od 19 kwietnia dzieci i młodzież mogą wrócić do współzawodnictwa sportowego. Do gry wrócą więc drużyny z Akademii Olimpii Elbląg, w tym z rocznika 2009. Co u nich słychać?

Trenerami drużyny Olimpii z rocznika 2009 są Maciej Szpila (w styczniu zastąpił trenera Arkadiusza Ziółkowskiego) oraz Tomasz Gapski. Ich zespół będzie występować w lidze: D2 Młodzik “ProTrainUp Ekstraklasa” Grupa 2 (RW), w której poza żółto-biało-niebieskimi zagrają: UKS Mały Jeziorak Iława, OKS Sokół Ostróda, KS Constract Lubawa, UKS Naki Olsztyn oraz ITS Jeziorak Iława. Drużyny miały zagrać w systemie szkockim: mecz i rewanż (10 kolejek), a następnie fazę pucharową (2 kolejki). Jednak ze względu na lockdown nie odbyły się dwie pierwsze kolejki. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zaproponował kontynuację rozgrywek od serii meczów nr 3 (24/25 kwietnia), a dwie zaległe kolejki rozegrać w Boże Ciało (3 czerwca) i weekend 19/20 czerwca oraz zrezygnować z fazy pucharowej. Ostateczny format poznamy jednak po przeanalizowaniu wszelkich uwag i propozycji wysyłanych do minionego piątku. Oczywiście przymusowa przerwa w treningach będzie miała odbicie w formie wszystkich drużyn, jednak wcześniej rocznik 2009 skrupulatnie przygotowywał się do sezonu. Po zakończeniu poprzedniej kampanii młodzi piłkarze Olimpii rozegrali 12 sparingów m.in. z: Pokoleniem Lechii Gdańsk, Huraganem Morąg, Escolą Futbol Pruszcz Gdański czy Progresem Lidzbark Warmiński. - W grudniu byliśmy także na trzydniowym turnieju “Hary Cup 2020” w Łodzi gdzie zbieraliśmy doświadczenie i konfrontowaliśmy umiejętności z zespołami z całej Polski: ŁKS-em Łódź, AP Andrespoliną Łódź, Juventą Starachowice, Parasolem II Wrocław, Roną Ełk oraz Talentem Białystok - poinformował Tomasz Gapski. Trenerzy Olimpii dbali także o rozwój pozasportowy swoich podopiecznych. Zaproponowali akcję polegającą na pozbyciu się jednego ze swoich złych nawyków, zamieniając na coś związanego z piłką nożną. - Jestem zwolennikiem tego, że każdy wolny czas należy wykorzystywać na rozwój piłkarski. Nie możemy jednak tego wszystkiego zorganizować w klubie, więc warto jest naszym zawodnikom zlecać takie dodatkowe rzeczy. Kilka lat temu dzieci same z siebie wychodziły na podwórko, a teraz my musimy się dostosować do współczesnych czasów i oni potrzebują więcej bodźców, żeby realizowali takie akcje we własnym zakresie - mówił Maciej Szpila w wywiadzie W-MZPN. - Po 21 dniach wykonywania swojego postanowienia, każdy z zawodników opowiadał na spotkaniu przed treningiem czy pojawiły się efekty i czy udało się wytrwać we własnych założeniach. - Obecnie w zespole mamy regularnie trenujących 24 zawodników. Korzystamy z całej dostępnej bazy, również z hali IV LO. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe tzn. bramkarze ćwiczą z trenerem bramkarzy Tomaszem Wojtkiewiczem, wybrani zawodnicy mają indywidualne zajęcia ze Stanisławem Fijarczykiem, a za treningi lekkoatletyczne odpowiada Marcin Spustek. - poinformował Tomasz Gapski, dodając: - W sierpniu mamy zaplanowany obóz w Karpaczu, na który wszyscy zawodnicy zgłosili swoją gotowość. Miejmy nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie pokrzyżuje naszych planów. Kadra Olimpii rocznika 2009: bramkarze: Kiejdo Franciszek, Sokołowski Olivier, Błaszczak Marcin, Brzeski Miłosz zawodnicy z pola: Urbański Szymon, Miałdun Mateusz, Bąk Błażej, Żołędziewski Czesław, Potorski Mateusz, Wawrzykowski Jakub, Wiktoruk Bartosz, Łada Tomasz, Zieliński Jakub, Jonik Marek, Wróbel Natan, Podwojewski Łukasz, Woliński Tymon, Burnos Mikołaj, Młynik Daniel, Stolarski Aleksander, Wójcicki Michał, Grzegorek Piotr, Kłoczko Bartosz, Karwecki Cezary Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba