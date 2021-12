Klaudiusz Krasa w Resovii

Najlepszy młodzieżowiec Olimpii Elbląg Klaudiusz Krasa od 1 stycznia 2022 r. zostanie piłkarzem pierwszoligowej Resovii Rzeszów.

Klaudiusz Krasa w Olimpii Elbląg pojawił się latem 2017 r. z warszawskiej Legii. Pierwszy sezon spędził w drużynie juniorów młodszych u trenera Szymona Wagi w I lidze wojewódzkiej. Ta drużyna wywalczyła awans do baraży o Centralną Ligę Juniorów U-17, gdzie uległa w dwumeczu ŁKS Łódź. Do CLJ -tki Olimpijczycy awansowali rok później po zwycięskich barażach z Talentem Białystok i Klaudiusz Krasa był w składzie tej drużyny

13 stycznia 2018 r. zadebiutował w pierwszej drużynie żółto-biało-niebieskich u Adama Borosa w sparingowym meczu z Cartusią Kartuzy. Zagrał pierwsze 45 minut.

Pierwsze oficjalne mecze w dorosłej piłce zagrał w czwartoligowych rezerwach Olimpii w sezonie 2018/19. Zaczęło się całkiem obiecująco, bo od strzelenia dwóch goli rezerwom Sokoła Ostróda w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski 5 sierpnia 2018 r. Potem był sezon w IV lidze. Pomocnik spisywał się na tyle dobrze, że już w następnym sezonie na stałe obsadził pozycję młodzieżowca w rywalizującym w II lidze pierwszym zespole żółto-biało-niebieskich.

Latem 2019 r. trenerem Olimpii był już Adam Nocoń, a przed żółto-biało-niebieskimi, jak się miało później okazać, były wspaniałe miesiące. Klaudiusz Krasa w oficjalnym meczu w II lidze wystąpił już 28 lipca 2019 r. w pierwszej kolejce w wygranym 4:0 przez Olimpię meczu z rezerwami Lecha Poznań. W 79. minucie został zmieniony przez Bruno Żołądzia.

Do zespołu wszedł „z buta” W debiutanckim sezonie w „jedynce” rozegrał 29 meczów ligowych i trzy w Pucharze Polski. Zobaczył 13 żółtych kartek i to „żółtka” będą jego przekleństwem na boisku, które wymuszały pauzę. Pierwszy żółty kartonik w pierwszej drużynie Olimpii zobaczył w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski z ROW Rybnik. Jedyną jak na razie czerwoną kartkę (za dwie żółte) na drugoligowych boiskach zobaczył 11 marca tego roku, kiedy w Lublinie Olimpia przegrała 0:1 z tamtejszym Motorem. Gole: w II lidze jak na razie dwa samobójcze.

Osobista dygresja autora: miło było obserwować rozwój piłkarza: od początkowo nieśmiałego pomocnika do boiskowego zawadiaki, który przed nikim nie czuł respektu. W pierwszej drużynie Olimpii Klaudiusz Krasa rozegrał 82 spotkania.

Kolejne zagra prawdopodobnie w I lidze w barwach rzeszowskiej Resovii. Pomocnik nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego z końcem roku kontraktu i dalszą karierę zdecydował się kontynuować w klubie ze stolicy Podkarpacia. Jego nowy klub po rundzie jesiennej zajmuje 11. miejsce na zapleczu ekstraklasy.

- Chciałbym podziękować wszystkim kibicom Olimpii Elbląg za te lepsze, jak i gorsze momenty. Moim kolegom z szatni za to, że mogłem spędzać z nimi czas, a przy okazji się rozwijać. Całemu sztabowi, jak i wszystkim pracownikom w klubie, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że na wiosnę Olimpia będzie piąć się w górę tabeli, ponieważ zasługuje na coś więcej niż 2. liga. Będę naprawdę dobrze wspominał te 4 lata w Elblągu, gdyż to właśnie tutaj tak naprawdę się wychowałem. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia. Było-będzie-jest! - powiedział Klaudiusz Krasa dla klubowej strony internetowej

- Szkoda, że Klaudiusz odchodzi. Dziękuję za wiele lat pięknego rozwoju i kształtowania silnego charakteru, jednak następuje taki moment w życiu piłkarza, że musi podejmować trudne decyzje o zmianach, aby móc jeszcze bardziej się rozwinąć. Wiemy, że to dla Ciebie szansa i nie możemy blokować Twojego progresu. Trzymamy kciuki i będziemy śledzić Twój postęp sportowy. Obyś zawitał na salonach Ekstraklasy w swojej piłkarskiej karierze – dodał Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

