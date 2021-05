Kolejny “finał”

Nadchodzi spotkanie, które będzie rozgrywane przy odpowiednim anturażu i zwiększonym natężeniu decybeli. Agrykola będzie głośna i kolorowa, bo na stadion wrócą kibice, ale czy będzie wesoła? Wszystko w nogach piłkarzy Olimpii Elbląg, którzy w niedzielę zagrają ze Skrą Częstochowa.

Od 10 października, czyli od ostatniej możliwości oglądania żółto-biało-niebieskich z perspektywy trybun, wydarzyło się sporo. Optyka dla kibica Olimpii jest daleka od optymistycznej. Kolejne miesiące były głównie rozczarowujące przez co obecnie drżymy o losy elbląskiej drużyny. Być może opatrznością okaże się powrót kibiców i tym samym Olimpia zostanie uskrzydlona “dwunastym zawodnikiem”.

- Pandemia zabrała nasz atut, naszą bardzo silną broń czyli atmosferę jaka panowała na A8. Zawsze to trybuny nas niosły i mobilizowały, ale często także uzasadnienie głośno krytykowały. Mimo wszystko nie mogę się doczekać kibiców na trybunach i dopingu przez pełne 90 minut. - poinformował jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Kamil Wenger.

Warto przypomnieć, że osoby, które stęskniły się za piłkarskimi doznaniami mają tylko jedną możliwość zakupu biletów. Dystrybucja wejściówek odbywa się za pośrednictwem sprzedaży internetowej na stronie bilet.pax.pl (opcja przedsprzedaży i zakupu w kasie w dniu meczu jest niedostępna). Mecz odbędzie się przy zachowaniu 25% pojemności stadionu, na miejscu zaś obowiązywać będą zasady sanitarne (maseczki, dezynfekcja, dystans). Film instruktażowy dotyczący kupna biletu znajduje się tutaj.

“Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz” - sentencja powtarzana wielokrotnie przez wszelkiej maści komentatorów zna zapewne każdy fan piłki nożnej. Próbując ją skonfrontować do ostatniego spotkania Olimpii z Błękitnymi Stargard wnioski potwierdzają tezę, że w obecnych rozgrywkach Olimpia przechodzi katusze. Żółto-biało-niebiescy dominowali, stworzyli więcej sytuacji, optycznie przeważali, ale co z tego skoro piłka ani razu nie znalazła się w sieci. - Statystki są tylko dodatkiem dla pracy szkoleniowej, ale nie zawsze są odzwierciedleniem zdobyczy punktowej. A właśnie ilość oczek i miejsce w tabeli są w piłce najważniejsze. - przytomnie zauważa Kamil Wenger dodając: - Jako drużyna mamy świadomość w jakim miejscu się znajdujemy i do jakiej sytuacji doprowadziliśmy. Nie ma już marginesu błędu. Musimy grać o pełną pulę.

A żółto-biało-niebiescy są w położeniu najgorszym z możliwych. Ostatnie miejsce w tabeli to powód do wstydu, a jednocześnie furtka do grania all-in i podjęcia ryzyka jeżeli piłkarze marzą o przygodzie na poziomie centralnym także w przyszłym sezonie. Do talii trenera Trzeciaka wrócą Tomasz Sedlewski oraz Orest Tkaczuk. Niezmienna pozostaje kwestia Michała Kiełtyki i Dawida Jabłońskiego, którzy pozostają poza grą z powodu kontuzji. Ze Skrą nie zagra także Klaudiusz Krasa z powodu nadmiaru żółtych kartek.

O przeciwniku

Skra Częstochowa zajmuje 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów. W ostatniej kolejce wygrali na własnym terenie ze Zniczem Pruszków 3:2. Jedną z bramek zdobył Kamil Wojtyra, który łącznie cieszył się już 21 razy po strzelonych golach i tym samym lideruje w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy II ligi. Skra dotychczas wygrała 15 spotkań, 5 zakończyło się remisem, przegrała 13 razy. Jedną z porażek było spotkanie z Olimpią Elbląg rozegrane w ramach rundy jesiennej. Żółto-biało-niebiescy po bramce Michała Kiełtyki wygrali 1:0.

Konfrontacje w ostatnich latach

Skra Częstochowa gra w II lidze od sezonu 2018/2019. Z Olimpią zmierzyła się pięciokrotnie i dotychczas mecze były bezkompromisowe. Dwukrotnie wygrała Skra, trzy razy Olimpia. Skupiając się na meczach w Elblągu mamy remis: po jednym zwycięstwie.

22.08.2018 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:0 (Bojas)

09.03.2019 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 2:1 (Markowski)

19.10.2019 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 0:2 (Lewandowski, Demianiuk)

11.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:2 (Wenger)

02.12.2020 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 0:1 (Kiełtyka)

Arbiter

Zawody poprowadzi Konrad Aluszyk, który w bieżących rozgrywkach miał okazję sędziować jedno spotkanie Olimpii. W ramach 10 kolejki żółto-biało-niebiescy zmierzyli się z Górnikiem Polkowice, który wygrał 3:0. Pan Aluszyk żółtymi kartkami napomniał wówczas trzech zawodników. Dla arbitra będzie to ósme drugoligowe spotkanie w sezonie 2020/2021.

Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa w niedzielę, 23 maja, o godz. 15.. Bilety tylko w sprzedaży online na www.bilet.pax.pl. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

