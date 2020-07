Mecz o baraż

Garbarnia Kraków będzie w sobotę podejmowała Olimpię Elbląg w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego II ligi. Obie drużyny mają szansę zagrać w tym sezonie w barażach o zaplecze ekstraklasy. Początek spotkania o godzinie 17.

W II lidze do rozegrania została już tylko ostatnia kolejka sezonu zasadniczego oraz baraże o awans na zaplecze ekstraklasy. Poziom komplikacji w II lidze najlepiej obrazuje sytuacja Błękitnych Stargard. Według portalu 90minut.pl drużyna z Pomorza Zachodniego spadnie, jeżeli nie wygra swojego ostatniego spotkania z rezerwami Lecha Poznań we Wronkach lub... "wygra różnicą jednej bramki, Stal Stalowa Wola zremisuje z Pogonią Siedlce, Znicz Pruszków wygra, Garbarnia Kraków przegra, a Górnik Polkowice i Skra Częstochowa nie przegrają” - informuje 90minut.pl.

To jednak problemy Błękitnych. Sytuacja Olimpii jest dużo prostsza. Żółto-biało-niebiescy grają o możliwość rywalizacji w barażach o I ligę. Żeby z niej skorzystać, muszą wygrać w Krakowie z Garbarnią. W przypadku remisu będą musieli patrzeć na rozstrzygnięcia meczów z udziałem drużyn z Rzeszowa. Resovia gra na wyjeździe z GKS-em Katowice i musi to spotkanie przegrać lub Stal Rzeszów nie może wygrać u siebie ze Skrą Częstochowa, by elblążanie mogli również świętować, jeśli w Krakowie zremisują. Porażka definitywnie oznacza koniec sezonu dla piłkarzy z A8.

Garbarnia może wyprzedzić elblążan w tabeli, ale musi wygrać z Olimpią i Stal Rzeszów w tym przypadku nie może wygrać ze Skrą Częstochowa. W barażach jednak nie zagra, bo nie otrzymała licencji na grę w I lidze. Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie nad Błękitnymi Stargard piłkarze z Krakowa są już pewni utrzymania.

Wróćmy do Olimpii. Z powodu kontuzji nie zagrają Tomasz Lewandowski i Michał Lewandowski. Występ Tomasza Sedlewskiego, który doznał kontuzji w meczu z Legionovią Legionowo stoi pod znakiem zapytania. Rokowania są dobre, ale decyzję podejmie trener przed meczem.

Dotychczasowe rezultaty:

06.10.2012 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:1 (Kolosov)

08.05.2013 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:0

01.09.2013 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 2:0 (Kolosov x2)

05.04.2014 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 0:2 (Kolosov, Sedlewski)

28.10.2017 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:1 (Bojas)

20.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 0:2

09.11. 2019 r. Olimpia Elbląg – Garbarnia Krakow 1:1 (Miller)

Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg – 25 lipca, godz. 17.00, transmisja na TVCOM

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg