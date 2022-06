Michał Czarny żegna się z Olimpią

Trwa exodus piłkarzy Olimpii Elbląg. Dziś (20 czerwca) żółto-biało-niebiescy poinformowali o rozwiązaniu kontraktu z Michałem Czarnym.

Michał Czarny do Olimpii trafił latem ubiegłego roku. Był podstawowym obrońcą w zespole Tomasza Grzegorczyka. W żółto-biało-niebieskich barwach rozegrał 2869 minut w 32 meczach ligowych. Jest to piąty wynik jeżeli chodzi o mecze ligowe spośród wszystkich piłkarzy grających na trzecim poziomie rozgrywkowym. Do tego trzeba doliczyć 90 minut w jednym spotkaniu Pucharu Polski.

Czterokrotnie wpisał się na listę strzelców: z GKS Bełchatów w Elblągu, Hutnikiem Kraków w Krakowie, Pogonią Siedlce w Siedlcach i rezerwami Lecha Poznań we Wronkach.

Dziś (20 czerwca) Olimpia Elbląg poinformowała o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. „Decyzja, którą z bólem przyjmujemy jest spowodowana sprawami rodzinnymi i koniecznością powrotu bliżej rodzinnego miasta.” - możemy przeczytać na twitterowym koncie elbląskiego klubu.