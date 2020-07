Michał Ressel wraca do Olimpii

- Bardzo cieszę się z możliwości powrotu do domu – powiedział Michał Ressel dla strony internetowej Olimpii. Wieloletni Olimpijczyk znów przywdzieje żółto-biało-niebieskie barwy.

Michał Ressel pierwszy mecz w pierwszej drużynie Olimpii rozegrał 14 maja 2011 r. W 29. kolejce grupy wschodniej II ligi elblążanie na A8 bezbramkowo zremisowali ze Stala Stalowa Wola, a przyszła ikona żółto-biało-niebieskich zagrała pierwsze 45 minut. W czasie debiutu raz postraszył bramkarza gości. To był jednak tylko epizod. „Na stale” do składu wszedł w sezonie 2012/13 i od tamtej pory miał ogromny udział w losach Olimpii w III i II lidze. Pierwszą bramkę strzelił Calisii Kalisz 19 lipca 2014 r na 2:0 w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski. Podwyższył wynik na 2:0, a cały mecz zakończył się pogromem gości 7:0. „Po kwadransie gry żółto-biało-niebiescy podwyższyli prowadzenie. Piłkę w pole karne dośrodkował Łukasz Pietroń, przed bramkę odegrał ją Damian Szuprytowski, a Michał Ressel nie miał problemów z pokonaniem Daniela Owczarka.” - tak opisywaliśmy debiutanckie trafienie pomocnika w relacji meczowej.

W Olimpii grał do 19 maja 2019 r.. Do tej pory jego ostatnim meczem w żółto-biało-niebieskich barwach był „cud w Toruniu”, kiedy to w doliczonym czasie gry Olimpijczycy zapewnili sobie utrzymanie w II lidze. W pierwszej drużynie Olimpii rozegrał 193 mecze. W tym sezonie będzie miał realna szansę na przekroczenie magicznej granicy 200 spotkań. W ubiegłym sezonie w trzecioligowym Huraganie Morąg w 18 meczach czterokrotnie (trzy razy z rzutu karnego) pokonał bramkarzy rywali.

- Bardzo cieszę się z możliwości powrotu do domu i jednocześnie dziękuję prezesowi oraz trenerowi za powierzone zaufanie. Przez ostatni rok śledziłem wyniki klubu i byłem blisko zespołu. Mam świadomość, że Olimpia była w ostatnim czasie młodą drużyną. Chciałbym swoim doświadczeniem pomóc w szatni, a jednocześnie z dnia na dzień stawać się lepszym zawodnikiem. Życzę sobie, drużynie oraz kibicom, aby nadchodzący sezon był pełen zwycięstw i emocji. Pozdrawiam, ZetKaeS! - powiedział dla strony internetowej Olimpii Elbląg.

Michał Ressel związał się z żółto-biało-niebieskimi jednorocznym kontraktem.

Wczoraj (30 lipca) Olimpia poinformowała o pozyskaniu na sezon 2020/21 byłego bramkarza Olimpii Zambrów – dwudziestoletniego Bartosza Przybysza. To dość ciekawa postać, m.in. mistrz Polski Juniorów Młodszych z Lechem Poznań, która w swoim piłkarskim cv ma m.in. 180 minut w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Ówczesny klub Bartosza Przybysza – Lech Poznań grał w pierwszej rundzie z Herthą Berlin. W dwumeczu lepsi okazali się Niemcy wygrywając 2:0 w berlinie i 3:2 w Poznaniu. W tym drugim spotkaniu (w Poznaniu) Bartosz Przybysz obronił rzut karny egzekwowany przez Dennisa Jastrzembskiego. W seniorskich rozgrywkach nowy bramkarz ma na koncie do tej pory osiem meczów – w trzecioligowych rezerwach Lecha Poznań i dwa mecze w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. W ubiegłym sezonie Bartosz przybysz był bramkarzem Olimpii Zambrów, ale nie rozegrał ani jednego oficjalnego meczu. Z Olimpią młody zawodnik związał się jednorocznym kontraktem z możliwością przedłużenia na kolejny sezon.

Drugim piłkarzem Olimpii został dwudziestoletni prawoskrzydłowy (może grac też na środku pomocy) z Warszawy – Marcin Bawolik. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowym Ursusie Warszawa – w dziewiętnastu spotkaniach dwa razy wpisał się na listę strzelców (dwa gole w meczu z Pelikanem Łowicz; 3:0 dla Ursusa). Pomocnik związał się z Olimpią jednorocznym kontraktem z możliwością przedłużenia na kolejny sezon.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg